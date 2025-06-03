猛虧呱吉！學霸男星嗆「沒跌倒就贏了」 勸建中學弟別逃兵

熊仔與「鄉民女神」李優即將升格當爸媽。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲饒舌鬼才「熊仔」熊信寬日前分享與「鄉民女神」李優結婚、愛妻懷孕的喜訊，今日則回到母校建中的畢業典禮致詞，他除笑虧呱吉當年致詞跌倒，自己今天的任務之一，就是在上台不跌倒的狀態下娛樂大家十分鐘左右，最後更勸學弟們「不要逃兵」，直接戳到王大陸引爆的演藝圈閃兵案，讓台下炸鍋。

熊仔受邀回母校建中致詞。（翻攝自YouTube）

熊仔上台後先報學號，「我是61屆畢業生熊信寬，學號5300481」，又提到他最近在Threads上看到，有人把建中生分類成種類別，第一種反應快、機智王類型，代表人物為博恩；第二種是對特定議題有極度熱忱，常蹺課但很有料，代表人物為呱吉；第三種是酷酷的狂玩社團，但是數理超好，代表人物就是他。

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他說自己去看了博恩致詞，感到有點壓力，因為節奏內容都很精彩，不過再看了學長呱吉的內容後，瞬間就沒了壓力，「基本上只要上台沒有跌倒就贏他了」，讓全場都笑翻。

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