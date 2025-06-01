蘇晏霈驚收「恐怖箱」遭神秘人騷擾 勇兔帶狗拍戲…竟咬到吳東諺

蘇晏霈在《好運來》遇到恐怖人騷擾。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾欣凌在影集《我的婆婆怎麼那麼可愛》展現精湛演技，拿下人生第二座金鐘戲后，該劇近來於民視重播，她特地錄製影片向粉絲喊話：「婆婆回來囉！記得準時收看。」笑說自己也會跟著一起追播，讓網友嗨喊：「全台最可愛婆婆，晚上飯桌就靠妳了！」

蘇晏霈（左）開心在《我的婆婆怎麼那麼可愛》演出鍾欣凌的女兒。（民視提供）

蘇晏霈劇中飾演鍾欣凌女兒，她分享：「家人很愛看戲，現在我可以在晚間6點《我的婆婆怎麼那麼可愛》出現，接著晚上8點再看《好運來》，一天兩個晏霈，觀眾有沒有很幸福！」她自曝最近在《好運來》遇到神秘人騷擾，且角色還收到「恐怖箱」，她笑說現實中的粉絲都超暖心，經常是她用餐完準備離席，隔壁桌才禮貌地問：「可以合照嗎？」讓她直呼感恩又窩心：「原來我被認出來了，大家還會先忍耐不打擾，真的超貼心！」

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「勇兔」林筳諭開心帶狗女兒一起進棚。（民視提供）

「勇兔」林筳諭開心帶狗女兒一起進棚。（民視提供）

蘇晏霈（左）拍《我的婆婆怎麼那麼可愛》跟「勇兔」林筳諭建立起好交情。（民視提供）

勇兔也開心說：「現在晚上六點也可以看到我囉！」她日前拍八點檔時，還帶著毛孩「七辣」一起進棚，不料這位狗女兒卻差點「辣咬」吳東諺，原來七辣看到男生比較敏感，當時吳東諺只是經過並碰到了七辣的身體，沒想到她馬上發出警告聲，讓全場一陣驚呼，勇兔也急忙解釋狗女兒七辣就是對自己的身體比較有掌控權，別人碰到就比較敏感，但拍戲時間她也都乖乖等著收工。

鍾欣凌演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》。（民視提供）

鍾欣凌演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》。（民視提供）

《我的婆婆怎麼那麼可愛》6月2日晚上6點於民視播出，8點還有劇情高潮迭起的《好運來》接力播出。

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