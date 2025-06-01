晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蘇晏霈驚收「恐怖箱」遭神秘人騷擾 勇兔帶狗拍戲…竟咬到吳東諺

蘇晏霈在《好運來》遇到恐怖人騷擾。（民視提供）蘇晏霈在《好運來》遇到恐怖人騷擾。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾欣凌在影集《我的婆婆怎麼那麼可愛》展現精湛演技，拿下人生第二座金鐘戲后，該劇近來於民視重播，她特地錄製影片向粉絲喊話：「婆婆回來囉！記得準時收看。」笑說自己也會跟著一起追播，讓網友嗨喊：「全台最可愛婆婆，晚上飯桌就靠妳了！」

蘇晏霈（左）開心在《我的婆婆怎麼那麼可愛》演出鍾欣凌的女兒。（民視提供）蘇晏霈（左）開心在《我的婆婆怎麼那麼可愛》演出鍾欣凌的女兒。（民視提供）

蘇晏霈劇中飾演鍾欣凌女兒，她分享：「家人很愛看戲，現在我可以在晚間6點《我的婆婆怎麼那麼可愛》出現，接著晚上8點再看《好運來》，一天兩個晏霈，觀眾有沒有很幸福！」她自曝最近在《好運來》遇到神秘人騷擾，且角色還收到「恐怖箱」，她笑說現實中的粉絲都超暖心，經常是她用餐完準備離席，隔壁桌才禮貌地問：「可以合照嗎？」讓她直呼感恩又窩心：「原來我被認出來了，大家還會先忍耐不打擾，真的超貼心！」

「勇兔」林筳諭開心帶狗女兒一起進棚。（民視提供）「勇兔」林筳諭開心帶狗女兒一起進棚。（民視提供）

「勇兔」林筳諭開心帶狗女兒一起進棚。（民視提供）「勇兔」林筳諭開心帶狗女兒一起進棚。（民視提供）

蘇晏霈（左）拍《我的婆婆怎麼那麼可愛》跟「勇兔」林筳諭建立起好交情。（民視提供）蘇晏霈（左）拍《我的婆婆怎麼那麼可愛》跟「勇兔」林筳諭建立起好交情。（民視提供）

勇兔也開心說：「現在晚上六點也可以看到我囉！」她日前拍八點檔時，還帶著毛孩「七辣」一起進棚，不料這位狗女兒卻差點「辣咬」吳東諺，原來七辣看到男生比較敏感，當時吳東諺只是經過並碰到了七辣的身體，沒想到她馬上發出警告聲，讓全場一陣驚呼，勇兔也急忙解釋狗女兒七辣就是對自己的身體比較有掌控權，別人碰到就比較敏感，但拍戲時間她也都乖乖等著收工。

鍾欣凌演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》。（民視提供）鍾欣凌演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》。（民視提供）

鍾欣凌演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》。（民視提供）鍾欣凌演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》。（民視提供）

《我的婆婆怎麼那麼可愛》6月2日晚上6點於民視播出，8點還有劇情高潮迭起的《好運來》接力播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中