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81歲香港影壇大哥中風罹肺癌 病癒拍片報平安

陳惠敏90年代在電影《古惑仔》飾演「江湖大佬」駱駝，成為年輕一代影迷偶像。（香港星島日報）陳惠敏90年代在電影《古惑仔》飾演「江湖大佬」駱駝，成為年輕一代影迷偶像。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕81歲香港武打明星陳惠敏90年代在電影《古惑仔》飾演「江湖大佬」駱駝，成為年輕一代影迷偶像，但他年輕時曾經做過獄警及警察，之後加入電影圈拍過不少膾炙人口作品如《跳灰》和《舞廳》等等，霸氣形象令人留下深刻印象。

港媒報導，這幾年陳惠敏健康狀態出現不少問題，他曾中風、罹患肺癌，並在2021年又罹患腦瘤，報導指出，陳惠敏上個月突提早3個月慶祝82歲生日，當時他頭髮幾乎變全白，面頰和身軀也比之前瘦了不少，還好雙眼仍然炯炯有神，但表情有點呆滯，日前陳惠敏再度現身，狀態竟然有重大轉變。

他日前拍片向外界報平安。（香港星島日報）他日前拍片向外界報平安。（香港星島日報）

日前陳惠敏終於現身並拍片報平安，影片中所見，陳惠敏身穿白色T裇，身形依舊消瘦且一頭白髮，但精神奕奕，他先對鏡頭打招呼說：「我身體現在還好了啊，大家放心啊，謝謝你們！」助理也留言說：「大佬身體恢復的不錯！」不少影迷留言祝福：「祝你身體健康，萬事如意」、「好想看到你再次演的電影」、「保重呀！大佬」。

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