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娛樂 最新消息

池昌旭大喊高雄水啦 站世運主場館萬人嗨翻：台灣太熱情了

池昌旭站上「2025 ALL LOUD KT POP」世運主場館主持，大喊「高雄水啦」。（讀者提供）池昌旭站上「2025 ALL LOUD KT POP」世運主場館主持，大喊「高雄水啦」。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕「2025 ALL LOUD KT POP」拼盤演唱會今天（31）在高雄世運主場館登場，吸引破萬人共襄盛舉，演員池昌旭擔任主持人，在後台受訪以中文自我介紹，並透露學會了台語「高雄水啦」。

池昌旭擔任「2025 ALL LOUD KT POP」主持人，表示沒有想像中的緊張。（記者廖俐惠攝）池昌旭擔任「2025 ALL LOUD KT POP」主持人，表示沒有想像中的緊張。（記者廖俐惠攝）

池昌旭進一步解釋：「這個詞是年輕人在用的單字，一定要說這句話，說了話大家一定很喜歡。」至於是否會感到很緊張，池昌旭表示沒有想像中的緊張，因為各位歌手才是主角，希望每位歌手都能努力，而他也會在中間串場，讓演出順利進行。

相關新聞：KT POP演唱會又有爭議 2中國籍成員不來台

池昌旭稍早站在世運主場館上主持，大讚「高雄太棒了」、「高雄水啦」獲得歡呼聲，表示「我來台灣很多次，每次都很熱情歡迎我，這次來到高雄，一如既往的親切溫暖，美食很多，想去很多地方走走。」

「2025 ALL LOUD KT POP」KiiiKiii接受媒體訪問，相當可愛。（讀者提供）「2025 ALL LOUD KT POP」KiiiKiii接受媒體訪問，相當可愛。（讀者提供）

「2025 ALL LOUD KT POP」KiiiKiii。（讀者提供）「2025 ALL LOUD KT POP」KiiiKiii。（讀者提供）

「2025 ALL LOUD KT POP」KiiiKiii。（讀者提供）「2025 ALL LOUD KT POP」KiiiKiii。（讀者提供）

IVE師妹團KiiiKiii今天受訪，Kya透露5名成員都是第一次來到高雄，非常開心，Haum表示，「不到半年就能登上這麼大的舞台沒有想到，非常激動、非常神奇，會最大程度呈現每個表演。」Leesol昨天則是去了超商買了泡麵，透露是與Haum一起去的，「有找到一定要買的牛肉麵泡麵，想要帶回韓國。」不過被提醒可能沒辦法帶回韓國，讓她們相當驚訝。Jiyu則在結束之後，用中文感謝記者：「謝謝大家，愛我們。」還比了一個大愛心。UNIS則是第二次來高雄，很開心昨天看到粉絲來接機，覺得非常榮幸。

「2025ALL LOUD KT POP」KiiiKiii。（讀者提供）「2025ALL LOUD KT POP」KiiiKiii。（讀者提供）

「2025ALL LOUD KT POP」KiiiKiii。（讀者提供）「2025ALL LOUD KT POP」KiiiKiii。（讀者提供）

KiiiKiii的Kya（左起）、Leesol、Jiyu、Haum及Sui。（記者廖俐惠攝）KiiiKiii的Kya（左起）、Leesol、Jiyu、Haum及Sui。（記者廖俐惠攝）

UNIS超級卡哇伊。（記者廖俐惠攝）UNIS超級卡哇伊。（記者廖俐惠攝）

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