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愛莉莎莎「杜拜豪買2棟房」 財經專家揭財富關鍵

愛莉莎莎杜拜買房。（翻攝自IG）愛莉莎莎杜拜買房。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber愛莉莎莎除了在板橋有房，2024年在在泰國置產，近日又跨海前往杜拜看房，引起網友熱論，對此，財經專家陳重銘日前發文點出愛莉莎莎厲害的關鍵：「讓我羨慕了」。

財經專家陳重銘日前發文點評。（翻攝自臉書）財經專家陳重銘日前發文點評。（翻攝自臉書）

財經專家陳重銘日前發文說愛莉莎莎很強大，靠著課程跟團購「口袋飽飽」，能在全世界置產這點就讓他羨慕了，他也點出，愛莉莎莎買進國外房產是在做投資規劃，而且她的課程跟團購業務是如日中天，必須要尋找資金的出口。「如果現金流很多，確實是可以投資房地產，不一定要進入波動很大的股市來。」陳重銘也分享：「想要在海外置產就要先把錢搬出去，那麼我就先投資美股啊，賺錢之後再去買我的退休房。」

相關新聞：豪砸兩千萬 愛莉莎莎再入手杜拜海景房

愛莉莎莎近日在社群上宣布在杜拜買房，提到自己因為團購與瑜伽課程有巨額收入，一口氣在杜拜買了兩間房，一個是22坪海景房+車位，價格為240萬迪拉姆（約新台幣1933萬），另一個則是阿布達比的海景公寓3房。

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