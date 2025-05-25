豪砸兩千萬 愛莉莎莎再入手杜拜海景房

愛莉莎莎跨海前往杜拜看房。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕YouTuber愛莉莎莎2024年才在泰國置產，近日又跨海前往杜拜看房，25日她在社群媒體上親自證實，已經成功入手一間海景房，更興奮曬出未來新家的模樣，直呼：「不到兩千萬台幣杜拜市區海景房！」

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她透露，該房產由全球頂尖建築師事務所Gensler設計，Gensler連續12年在美國前300建築公司排行第一，2023年甚至被《interior》雜誌評為全球第一的建築公司。不過有網友質疑，她挑選的建商品質參差不齊，對此她也不藏話，直接回應：「Damac在杜拜是第二大建商，第一大是Emaar，這種超大型建商案量非常大，非常廣，一定是有蓋得好的，也有蓋普通的。」

愛莉莎莎入手杜拜海景房。（翻攝自IG）

她進一步舉例，將房地產市場比喻為線上學習平台：「就像在同一個線上課程平台上，一定有屌課跟普普的課程，所以你要去看它配合什麼『建築師事務所』。」她表示：「這就像是你不能盲買知識衛星的課，你還要看開課的『老師是誰』、『製作人是誰』，那王牌製作人開的課，你還需要擔心什麼（有在偷吹？），王牌建築師蓋的，你就放心好好享受就行了。」以詼諧語氣為自己的選擇護航。

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