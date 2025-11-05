麻吉大哥黃立成帳戶剩14.9萬美元 深夜首發聲

黃立成日前發聲駁斥購買台北市頂級豪宅陶朱隱園。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈轉戰加密貨幣市場，6月一度靠HYPE幣獲利高達650萬美元（約1.95億台幣），成為幣圈傳奇，他以太幣和HYPE多單3日中午再次遭到部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬台幣），對此，黃立成在深夜首發聲。

黃立成4日深夜在社群平台發文：「痛苦需要陪伴，但我只希望你贏，兄弟。」目前比特幣跌破10萬美元大關，以太幣也同步下跌、向下觸及3200美元。

黃立成的以太幣與HYPE多單3日中午再遭部分清酸，導致13.5萬美元（約416.7萬台幣）虧損，強平前後，黃立成還主動平倉約3.3萬顆HYPE多單，實現（持有加密貨幣以低於購入成本的價格賣出，成為實際虧損）10.8萬美元（約333.3萬台幣）虧損。

截至目前為止，黃立成的帳戶仍持有1632顆以太幣的多單，浮虧（持有的加密貨幣目前市場價值低於當初的購入成本，但仍未出售的虛擬虧損）23.5萬美元（約725.3萬台幣），強平（強制平倉，又稱「爆倉」，指投資者保證金餘額低於交易平台設定的最低維持保證金水平時，交易平台會自動關閉該投資者的倉位以防止進一步虧損）價格為3723美元（約11.5萬台幣）。

經歷過去一週，黃立成的帳戶淨值從190萬美元（約5864.8萬台幣）一路虧損至僅剩14.9萬美元。

