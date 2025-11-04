黃明志涉謝侑芯猝死 被捕脫帽光頭照遭遮眼

疑似黃明志遭逮畫面曝光。（翻攝自《中國報》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「創作鬼才」黃明志涉及「護理師女神」謝侑芯命案，大馬警方證實黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，他發聲否認涉毒更反控「救護車遲到將近1小時」，馬國媒體《中國報》則曝光疑似黃明志遭捕照片。

在疑似黃明志遭逮畫面，黃明志不若以往面對大眾戴帽而是以光頭示人，曝光照片也遮住其雙眼，但隱約仍可看出黃明志面無表情對著鏡頭，面露和以往一樣不在乎的表情。

「護理師女神」謝侑芯日前赴馬來西亞拍攝，卻在酒店內突然猝逝。（翻攝自IG）

報導也同時指出，黃明志身上4項毒品成分包括安非他命、甲基苯丙胺、K他命及四氫大麻酚，藍色藥丸則被驗出是毒品搖頭丸「愛他死」，警方朝持有毒品與吸食毒品2罪名偵辦，一般預料，黃明志所涉2罪若法院判處有罪，恐將面臨牢獄之災。

至於謝侑芯遺體，傳在今（4）日上午已送至吉隆坡中央醫院進行剖驗，但遺體目前仍在醫院太平間，因為必須配合警方調查；謝侑芯在台灣家人，外傳近日將赴大馬辦理相關手續後，才可領出遺體，而謝侑芯遺體在領出後會被送往火葬場火化，骨灰再由家人帶回台灣。

