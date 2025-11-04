自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃明志涉謝侑芯猝死 被捕脫帽光頭照遭遮眼

疑似黃明志遭逮畫面曝光。（翻攝自《中國報》）疑似黃明志遭逮畫面曝光。（翻攝自《中國報》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「創作鬼才」黃明志涉及「護理師女神」謝侑芯命案，大馬警方證實黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，他發聲否認涉毒更反控「救護車遲到將近1小時」，馬國媒體《中國報》則曝光疑似黃明志遭捕照片。

在疑似黃明志遭逮畫面，黃明志不若以往面對大眾戴帽而是以光頭示人，曝光照片也遮住其雙眼，但隱約仍可看出黃明志面無表情對著鏡頭，面露和以往一樣不在乎的表情。

「護理師女神」謝侑芯日前赴馬來西亞拍攝，卻在酒店內突然猝逝。（翻攝自IG）「護理師女神」謝侑芯日前赴馬來西亞拍攝，卻在酒店內突然猝逝。（翻攝自IG）

報導也同時指出，黃明志身上4項毒品成分包括安非他命、甲基苯丙胺、K他命及四氫大麻酚，藍色藥丸則被驗出是毒品搖頭丸「愛他死」，警方朝持有毒品與吸食毒品2罪名偵辦，一般預料，黃明志所涉2罪若法院判處有罪，恐將面臨牢獄之災。

至於謝侑芯遺體，傳在今（4）日上午已送至吉隆坡中央醫院進行剖驗，但遺體目前仍在醫院太平間，因為必須配合警方調查；謝侑芯在台灣家人，外傳近日將赴大馬辦理相關手續後，才可領出遺體，而謝侑芯遺體在領出後會被送往火葬場火化，骨灰再由家人帶回台灣。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中