晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日AV女優無心插柳 健身罩杯竟然不斷升級

日本AV女優田野憂想要鍛鍊肌肉卻意外讓罩杯從L升級到M。（翻攝自X）日本AV女優田野憂想要鍛鍊肌肉卻意外讓罩杯從L升級到M。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕擁有L罩杯巨乳的日本AV女優田野憂最近發生一件驚人的事情，原本想要鍛鍊肌肉所以開始健身的她，竟然意外讓罩杯升級到M罩杯，從外觀看起來，豪乳配上細腰，簡直就是「人間葫蘆」。

田野憂的M罩杯巨乳讓人覺得非常震撼。（翻攝自X）田野憂的M罩杯巨乳讓人覺得非常震撼。（翻攝自X）

相關新聞：AV新人超猛 F級前追星族青春肉體超迷人

由於胸部變大，田野憂的腰看起來更細，腿也更白皙筆直。（翻攝自X）由於胸部變大，田野憂的腰看起來更細，腿也更白皙筆直。（翻攝自X）

田野憂超驚人S曲線在罩杯升級之後也變得更迷人，令人不禁感嘆造物主的神奇。站在鏡子前面的田野憂，現在除了胸前波濤洶湧之外，更顯得她的螞蟻腰超級纖細，搭配她原本的鉛筆腿，身材看起來也更色情。

田野憂意外變成M奶，讓她覺得很不可思議。（翻攝自X）田野憂意外變成M奶，讓她覺得很不可思議。（翻攝自X）

相關新聞：女偶像甩包袱當AV女優 大玩多人運動哀哀叫

原本在作品當中就已經非常性感的田野憂，如今光是看照片就已經讓人心癢難耐，驚人的好身材也讓她熱度變得更高。日前除了宣告自己罩杯升級的好消息之外，田野憂也公布了自己的擇偶標準，她希望對方年收入能超過400萬日圓（約新台幣83萬元）、喜歡健身、雖時能給個愛的抱抱、接受她的潔癖、即使出門聚會也會趕最後一班電車回家、每天都稱讚她可愛、晚上會枕著她的手臂睡覺、能接受AV女優這個職業。

田野憂透露自己的擇偶條件。（翻攝自X）田野憂透露自己的擇偶條件。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中