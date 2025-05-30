日AV女優無心插柳 健身罩杯竟然不斷升級

日本AV女優田野憂想要鍛鍊肌肉卻意外讓罩杯從L升級到M。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕擁有L罩杯巨乳的日本AV女優田野憂最近發生一件驚人的事情，原本想要鍛鍊肌肉所以開始健身的她，竟然意外讓罩杯升級到M罩杯，從外觀看起來，豪乳配上細腰，簡直就是「人間葫蘆」。

田野憂的M罩杯巨乳讓人覺得非常震撼。（翻攝自X）

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由於胸部變大，田野憂的腰看起來更細，腿也更白皙筆直。（翻攝自X）

田野憂超驚人S曲線在罩杯升級之後也變得更迷人，令人不禁感嘆造物主的神奇。站在鏡子前面的田野憂，現在除了胸前波濤洶湧之外，更顯得她的螞蟻腰超級纖細，搭配她原本的鉛筆腿，身材看起來也更色情。

田野憂意外變成M奶，讓她覺得很不可思議。（翻攝自X）

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原本在作品當中就已經非常性感的田野憂，如今光是看照片就已經讓人心癢難耐，驚人的好身材也讓她熱度變得更高。日前除了宣告自己罩杯升級的好消息之外，田野憂也公布了自己的擇偶標準，她希望對方年收入能超過400萬日圓（約新台幣83萬元）、喜歡健身、雖時能給個愛的抱抱、接受她的潔癖、即使出門聚會也會趕最後一班電車回家、每天都稱讚她可愛、晚上會枕著她的手臂睡覺、能接受AV女優這個職業。

田野憂透露自己的擇偶條件。（翻攝自X）

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