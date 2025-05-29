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55歲高欣欣奪世壯運3銀牌 親吐「維持體力關鍵」

高欣欣開心與三面銀牌合照。（翻攝自臉書）高欣欣開心與三面銀牌合照。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕55歲演員參加2025雙北世界壯年運動會「運動舞蹈拉丁舞」奪下3面銀牌，她透露維持體力的關鍵就是睡飽。

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李國超與有榮焉發文祝賀，欣慰喊「以妳為榮呀！」夫妻倆今（29日）在家「兩人世界」慶功，李國超表示，老婆比完賽仍處於興奮的狀態，他覺得連續三天拿3面銀牌真的不簡單，便買了幾樣小菜慶賀，「改天再辦個慶功宴！自己跟自己挑戰就是最大的動力！大家共勉之。」

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高欣欣（左）與老公李國超在家溫馨慶功。（翻攝自臉書）高欣欣（左）與老公李國超在家溫馨慶功。（翻攝自臉書）

高欣欣的好友兵家綺與廖家儀、潘奕如組加油團到場力挺。兵家綺開心說：「恭喜高欣欣再奪銀牌，連續三天得銀牌～真的是包贏。」廖家儀則讚：「真的是很棒的欣欣姐，為人處事、舞藝精湛，樣樣都好棒。這次姐姐禮貌性地把第一名留給了外來的選手，但已經是我們台灣驕傲的金牌。聽說還有下一次的大比賽要參加。加油！加油！期待中。」

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