自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

于朦朧遭爆下體撕裂死因成謎 楊冪三度「救援」失敗內幕曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧上月身亡，網上瘋傳「下體撕裂」、「全牙缺失」的驗屍報告，死因眾說紛紜，在于朦朧逝世後，好友楊冪第一時間發文悼念：「四哥，願你在另一個世界安好。」傳出她曾三度救援試圖挖角于朦朧，可惜卻無法如願。

于朦朧拍攝《三生三世十里桃花》與楊冪結下深厚的兄妹情，楊冪都稱呼于朦朧「四哥」， 還曾到綜藝節目探班好友，不僅貼心準備禮物給全體工作人員，更交代節目製作單位：「要好好照顧我四哥。」交情可見一斑。

于朦朧（左）曾在《三生三世十里桃花》演出楊冪的哥哥。（翻攝自微博）于朦朧（左）曾在《三生三世十里桃花》演出楊冪的哥哥。（翻攝自微博）

據傳于朦朧自《三生三世十里桃花》爆紅後，楊冪就試圖要挖角好友，于朦朧卻因為經紀公司持有「優先續約權」合約，無法跳槽成功。楊冪是「嘉行傳媒」的創辦人之一，當時為了于朦朧，開出的挖角條件非常優越，甚至把藝人拆帳比例從3:7直接拉到5:5，無奈于朦朧所屬的「天娛傳媒」始終不放人，最後無疾而終。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中