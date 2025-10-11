于朦朧遭爆下體撕裂死因成謎 楊冪三度「救援」失敗內幕曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧上月身亡，網上瘋傳「下體撕裂」、「全牙缺失」的驗屍報告，死因眾說紛紜，在于朦朧逝世後，好友楊冪第一時間發文悼念：「四哥，願你在另一個世界安好。」傳出她曾三度救援試圖挖角于朦朧，可惜卻無法如願。

于朦朧拍攝《三生三世十里桃花》與楊冪結下深厚的兄妹情，楊冪都稱呼于朦朧「四哥」， 還曾到綜藝節目探班好友，不僅貼心準備禮物給全體工作人員，更交代節目製作單位：「要好好照顧我四哥。」交情可見一斑。

于朦朧（左）曾在《三生三世十里桃花》演出楊冪的哥哥。（翻攝自微博）

據傳于朦朧自《三生三世十里桃花》爆紅後，楊冪就試圖要挖角好友，于朦朧卻因為經紀公司持有「優先續約權」合約，無法跳槽成功。楊冪是「嘉行傳媒」的創辦人之一，當時為了于朦朧，開出的挖角條件非常優越，甚至把藝人拆帳比例從3:7直接拉到5:5，無奈于朦朧所屬的「天娛傳媒」始終不放人，最後無疾而終。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

