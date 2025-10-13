【12星座一週運勢10/13～10/19】布局2026「從從容容遊刃有餘」！12星座搞定「絆腳石」求生指南

「一步對，步步對」12星座提早布局2026，了解「絆腳石」在哪兒很重要！（安德魯的賤聲房提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕若問上週最夯話題是什麼？那絕對是立委王世堅質詢金句被中國網友KUSO成各種版本的「2025最扎心」神曲《沒出息》！歌詞提到：本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬……，對應本週星象，「金星進入天秤座」及「冥王星在水瓶座恢復順行」兩大宇宙能量，恰巧是一種「壓力示警」與「破解危機」的借鏡。

星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，明天（10/14）是12星座本週決定走向「遊刃有餘」或「連滾帶爬」兩大分岐點的關鍵時刻，首先，當掌管愛情、美感、人際的金星進入天秤座，會更強調互相協調、平衡關係與合夥合作的能量。

請繼續往下閱讀...

無巧不巧，冥王星也在10/14這天從水瓶座恢復順行！安德魯解釋，冥王星代表深層轉變、潛意識議題、力量與重生，「恢復順行」象徵過去被壓抑或停滯的議題開始有新的動能與釋放機會，內在深處的變革可能被觸動。

安德魯進一步說明，這兩個主要星象在這一週交會，會讓「關係中的平衡／深層整合」成為一條主軸：一方面人際關係或感情側重和諧與妥協，另一方面潛意識／內在的壓力或課題可能浮出水面，需要被面對與整理。」因此本週的運勢走向，有可能是在「外顯關係」與「內在轉化」之間來回拉扯。

擔心可能會被一時的「錯誤決定」反撲？安德魯深入剖析12星座本週運勢，教你如何從容順遂地搞定阻滯在前方的絆腳石，「一步對，步步對」提早布局2026！

♈牡羊座

．工作：火氣很旺，效率很快，學會說話的藝術，出手不要太狠，同事會被你嚇跑。學會說話留三分，就能升職快一倍。

．感情：曖昧中的你容易「直接開車」，但感情衝快沒有用，放慢一點才有戲。戀愛中的請冷靜，你兇起來像教官。

．財運：賺錢機器是你，花錢土豪也是你，自己平衡一下吧。

．健康：頭痛、熬夜、爆肝三合一。你不要真的以為你是鐵打的機器人。

．幸運色：純潔白

．幸運數字：9

♉金牛座

．工作：狀態穩得像老牛拉車，但別太慢，機會會被別人搶走。記得偶爾抬頭看前方。本週要大膽爭取機會，會有好成績。

．感情：你最近魅力有點高，曖昧對象在觀察你。別再裝冷淡，不然人家以為你對誰都沒興趣。桃花來的時候，手要接啊！

．財運：小偏財來敲門，但你要記得開門。該投資的小投資，可以考慮。

．健康：睡不好，少在睡前滑手機，本週是調整飲食，整頓生活步調的一週。

．幸運色：米白

．幸運數字：12

♊雙子座

．工作：工作上面帶微笑的小人出現了！小心被暗算你還幫他說話！本週不要隨便對人掏心掏肺。

．感情：玩笑不要開過頭，不然別人會以為你對每個人都有興趣，反而嚇跑曖昧對象。

．財運：小錢有，靠口才就能賺。本週想賺錢就不能有偶包～刻意營造的形象可能方向是錯的。

．健康：你在熬夜誰都救不了你，講不聽餒。

．幸運色：可愛的糖果色

．幸運數字：5

♋巨蟹座

．工作：貴人出沒週，別太謙虛，該拿功勞的拿。該表現要站出去表現，本週容易讓人刮目相看。

．感情：戀愛運整個開花！有對象的甜上天，單身的有人暗戀你。自己要機靈一點，有發現的只要給回應，會順利脫單。

．財運：有出有進，吃不飽也餓不死。

．健康：注意身心的問題，不要鑽牛角尖。

．幸運色：粉藍

．幸運數字：11

♌獅子座

．工作：注意人際關係的尺度，本週容易被親近的人擺一道，但也讓你看清身邊的人原來是這樣，好像也不是壞事。

．感情：甜的時候像偶像劇，吵起來像八點檔。吵吵鬧鬧的一週。

．財運：財務問題要先解決，不要過度樂觀，把要繳的錢先花掉。

．健康：容易撞傷，放慢速度，以免全身都是瘀青。

．幸運色：蘋果綠

．幸運數字：2

♍處女座

．工作：你終於看到成果！但請把功勞分享給大家，不要一個人獨占，你會更順利。

．感情：你太理性，愛的人會懷疑你是不是根本沒心。偶爾笨一點比較可愛。

．財運：眼光準，直覺強，本週正財偏財都很旺。

．健康：小心掉髮的問題，請尋求專業醫生的協助。

．幸運色：芭比粉

．幸運數字：10

♎天秤座

．工作：金星進你家，整個人自帶柔光濾鏡。合作運超好，人見人愛小可愛，老闆也開始對你笑。超強的人緣會讓你在本週職場上橫著走。

．感情：桃花旺到誇張，曖昧、舊愛、新對象都想來。注意：爛桃花也跟著混進來。

．財運：有偏財，但要小心感情詐騙。

．健康：魅力回升，狀態極佳，本週要避免飲酒過量。

．幸運色：香檳色

．幸運數字：7

♏天蠍座

．工作：冥王星順行＝你的黑暗期破繭中。重生前會很亂，但你正在進化。要穩住，「成佛」還是「成魔」都在你一念之間。

．感情：有點偏執，愛到懷疑人生。你在演「我沒事」，但大家都看出你心碎。表現軟弱的那一面，反而會幫你加分。

．財運：別亂投資，尤其是自己不拿手的領域。

．健康：皮膚狀況有點糟，多喝水吃清淡一點對你比較好。

．幸運色：酒紅色

．幸運數字：4

♐射手座

．工作：靈感多、動能強，超適合拋頭露面。提案容易被點頭。本週跑起來就對了。

．感情：有桃花，但也有渣花。你的熱情要分對人。眼睛不要瞎。

．財運：有錢進，但還是收支有點不平衡，記得前債未清前要乖一點。

．健康：便秘問題本週有點嚴重，刻意減肥會讓你健康亮紅燈喔。

．幸運色：香蕉黃

．幸運數字：3

♑魔羯座

．工作：爆炸忙，但你就是能撐。主管愛你、同事靠你，但你快累死。本週要注意人際關係的維護，伸手不打笑臉人，多笑準沒錯。

．感情：太務實會讓對方覺得冷。請偶爾說一句肉麻的話，感情才會升溫。

．財運：還行，但支出太多。控制一下。

．健康：壓力會導致你暴飲暴食，小心體重直線攀升。

．幸運色：質感黑

．幸運數字：8

♒水瓶座

．工作：冥王星在你家翻桌。你的思維正在更新中，但變動太快，別亂做工作上的大決定。

．感情：要嘛超冷、要嘛突然爆親密。你是水瓶座不是雙子座…。

．財運：做好功課在投資，跟著感覺走你會輸到喊媽媽。

．健康：去健身房報到就對了，流汗治百病，包含你的心病。

．幸運色：咖啡色

．幸運數字：6

♓雙魚座

．工作：專注力漂浮不定，心不在焉，小心本週被老闆「釘」得滿頭包。

．感情：你暈船指數爆表，要小心貼上來的都是海王海后。

．財運：算穩定，只要你不掏錢養小白臉就沒事。

．健康：眼睛容易不舒服，記得隱形眼鏡要記得換。

．幸運色：蜜桃色

．幸運數字：1

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡

臉書：點這裡

IG：點這裡

apple podcast：點這裡

KKBOX：點這裡

threads：點這裡

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法