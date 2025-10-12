才剛寫「我殺了于朦朧」！范世錡驚人言論再被掀出 全網毛骨悚然

中國歌手范世錡（右）被傳是疑似虐殺于朦朧（左）的共犯。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧與范世錡都從《2013快樂男聲》出道，近期因于朦朧墜樓事件，外界謠傳范世錡是案發現場「關鍵人物」之一，相關討論不斷延燒，讓范世錡演唱會、代言以及與趙露思合作的新劇《許我耀眼》都受到波及。日前他因一則「我殺了于朦朧」貼文引發熱議，近日又被網紅八炯翻出他過往貼文，當時寫「從小我就發誓要殺掉比我更帥的人，可至今我的劍從未出鞘」，讓網友直呼毛骨悚然。

范世錡被傳是于朦朧墜樓案的兇手之一，主要是有網友流出一份音檔，音檔中有人喊「范小花救我！」、「打暈了剖腹」等聲音，網友稱，送至外國單位進行聲紋比對，與范世錡的聲紋比對率高達99.57%。對此，范世錡雖嚴正駁斥，但目前聲浪都不站在他那邊。

請繼續往下閱讀...

而范世錡也被網友截圖，他在微博寫下「無論你們再怎麼撒野也無法對我做出什麼東西，沒錯就是我殺了于朦朧因為他該死。」雖然10分鐘內火速刪除，仍遭瘋狂討論。除此之外，范世錡過往的言論也被挖出。

網紅八炯提到有網友翻出范世錡過去貼文，內文如今細思極恐。（翻攝自YouTube）

網紅八炯在YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」談論于朦朧案，提到有網友翻出范世錡過去貼文，當時他曬出自拍照，還寫下「從小我就發誓要殺掉比我更帥的人，可至今我的劍從未出鞘」，一番言論再度掀起討論。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法