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全網等家寧10點回應撲空！PTT灌爆：這都能放鳥…

家寧預告10點上傳回應影片卻遲到。（翻攝自IG）家寧預告10點上傳回應影片卻遲到。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube頻道「眾量級」Andy與家寧的財務風波燒不停，雙方開始互咬對方出軌，家寧先是指控Andy肉體出軌，27日Andy隨即反控女方與一名男閨密過從甚密。對此，家寧於今（29）早在IG發文預告將於10點發布影片回應，但都過了預告時間卻遲遲不見身影，令網友傻眼。

相關新聞：家寧否認出軌！開嗆Andy「用抹黑掩蓋事實」：你才劈腿多次

家寧今日一早在IG限時動態發文寫下，「回應，10：00 AM秘月期POPOO見」，雖然文中並未寫下日期，但不少網友都認為是於今日10點回應。然而都過了預告時間，她的所有社群平台都沒有更新，令許多準時等待的網友撲空。此事立即掀起PTT網友留言狂酸，「怎麼連更新影片都可以說謊」、「連這都能放鳥」、「設成PM了？」、「為什麼沒有影片」、「想收割最後一波流量，然後什麼也沒講」。

直至10點半過後，家寧才終於上傳影片，並在內容中強調Andy承認出軌，且對方試圖以模糊事實的方式轉移焦點，重申自己在與Andy交往期間沒有與其他異性有踰矩行為，「這段關係中劈腿多次的是你不是我」，指控Andy用抹黑來影射她出軌在先，藉此合理化自己的行為。

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