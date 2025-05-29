Andy嬤過世當天「家寧冷討25萬」 林志玲祖母逝世AKIRA這樣做

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube團體「眾量級」前情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，如今兩人互相拍片控訴對方，其中，Andy踢爆，家寧在阿嬤過世當天，還向他索取25萬元出國，引起社會譁然，讓不少網友痛批「冷血」。網紅「小紅老師Anissa」昨（28）日發表看法，並將此事與林志玲老公AKIRA對比。



家寧面對Andy阿嬤離世的態度與林志玲老公AKIRA大相逕庭。（翻攝自臉書、資料照）

Andy老師27日拍片指控，交往後期那兩年是人生最黑暗時期，疫情期間，他的身體不舒服，家寧卻選擇去照顧男閨密，甚至在祖母過世當天，對方還要求幫忙籌錢出國玩。

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Andy曬出LINE對話截圖，只見Andy上午傳了一句「奶奶離開了」，家寧僅回覆三個雙手合十的符號以示哀悼，卻在晚間詢問，「我這次如果要出國大約會花費20～25萬元，北鼻你身上有多少錢」，似乎不顧對方仍陷在失去家人的悲傷中，而Andy則回應，「我剩一萬多」，惹人鼻酸。

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反觀AKIRA，在林志玲祖母過世和墜馬時，都給予林志玲貼心照顧。林志玲曾說，當深夜時刻，情緒湧上心頭的瞬間，她會致電給AKIRA哭訴，哭著哭著就迷糊的睡著了，沒想到第二天醒來的時候，AKIRA還沒有把電話掛掉，說了一句：「我在這裡」，當時林志玲心中就認定他了。正因如此，兩人結為夫妻。對此，小紅老師感嘆，「唯有嚐盡人生百味，方知人間冷暖。」

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