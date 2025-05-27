吵架變放閃！KIMIKO準備發飆「老公一招滅火」

KIMIKO 2020年與大學教授王家玄結婚。（翻攝自IG）（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕舞蹈老師「KIMIKO」林睿君2020年與大學教授王家玄結婚，夫妻倆感情始終甜蜜，時常透過社群分享日常互動。她近日上傳一段影片，意外掀起網友熱議，因為原本準備對老公發火的她，竟被對方一個動作瞬間「熄火」，網友紛紛留言：「根本太可愛了！」

這支影片以「中年夫妻的吵架」為題，畫面中KIMIKO雙手叉腰、眼神帶火，正怒瞪著老公，氣氛一觸即發。沒想到老公突然不動聲色地伸手輕輕摸了她的頭，原本氣鼓鼓的KIMIKO頓時笑場，火氣瞬間被「撲滅」。她也在畫面上打出OS：「本來想繼續生氣……結果吵不下去欸。」

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KIMIKO火氣不敵老公一招摸頭殺。（翻攝自IG）（記者傅茗渝攝）

其實KIMIKO早在先前就分享過兩人維持婚姻熱度的秘訣，強調彼此在生活中從不將對方的付出視為理所當然。無論是家事分工或情緒溝通，都秉持平等與尊重的原則。她曾提出兩人之間的相處守則：「先行動，再討論，最後不指責」，並進一步說明：「當對方的努力經常被看見、被尊重，很多小摩擦自然就不會發生了。」

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