aespa太紅了！隊長Karina人形立牌被偷走 MLB官方發聲了

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕太誇張！馬來西亞一間服飾品牌MLB門市遭遇竊賊，不過他不是偷商品，而是抱走了aespa隊長Karina的人形立牌，實在相當離譜。網友紛紛表示，「這真的好可怕」、「太過熱情變成犯罪了」。

aespa隊長Karina的人形立牌遭竊，馬來西亞MLB發出聲明。（翻攝自臉書MLB Malaysia ）



Karina人氣居高不下，現在又成為MLB的品牌大使，全球都可以看到門市擺著她的廣告看板，台灣專賣店也不例外。不過最近在馬來西亞，竟然有不肖份子直接抱走了放置在店門口的Karina等身立牌，隨後逃之夭夭，店家也公開監視器畫面，一瞬間3人起身去追，但最後仍沒找到人。

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男子在Karina立牌旁看了許久，最後戴上帽子把立牌抱走。（翻攝自臉書MLB Malaysia ）

MLB馬來西亞團隊發布聲明，強調在門市的展示品都是MLB的財產，是為了讓大家欣賞而設置。針對該起事件，聲明強調已經在進行內部調查，感謝消費者的體諒以及支持。

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