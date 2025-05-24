晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

凱特溫絲蕾自掏腰包解決資金危機 椎間盤受傷忍痛續拍不喊卡

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影后凱特溫絲蕾歷時9年傾力打造改編自真實故事的電影《她眼中的世界》，她不僅主演本片，更首度身兼製片人，親手推動這部獨立製作的夢想計畫。然而在拍攝過程中，資金一度短缺，為了保障團隊權益，凱特毅然自掏腰包支付兩週薪資，堅定表示：「該拿的薪水就必須拿到，這點我不會讓步！」

凱特溫絲蕾主演並擔任《她眼中的世界》製片。（采昌提供）凱特溫絲蕾主演並擔任《她眼中的世界》製片。（采昌提供）

該片改編自英國傳奇攝影師黎米勒的真實人生，凱特以最大誠意投入角色詮釋，她坦言：「經過這麼長的時間發展這部電影，我使盡全力要成為她，如果我沒真正了解她在做什麼，那幾乎就像背叛她一樣。」為求還原黎米勒的專業神韻，凱特特別請來祿萊相機技師打造相機複製品，在片中親手操作真實底片，重現多幅歷史經典畫面，讓她直呼「非常自豪」。

然而，挑戰接踵而來。就在開拍前夕，凱特在一場奔跑戲的排練中意外跌倒，導致椎間盤破裂、背部瘀青與血腫，甚至一度無法站立。回憶當時狀況，她直言：「那一刻我無法呼吸！」儘管傷勢嚴重，她仍堅持按計畫開拍，考量到獨立製片的時間與預算壓力，不願讓整個團隊陷入更大困境。

凱特溫絲蕾為《她眼中的世界》排練時不慎滑倒，導致椎間盤受傷仍舊帶傷上陣。（采昌提供）凱特溫絲蕾為《她眼中的世界》排練時不慎滑倒，導致椎間盤受傷仍舊帶傷上陣。（采昌提供）

凱特語帶堅毅地說：「他們把我固定好，我吃了很多止痛藥，當天結束時，我已經無法把一隻腳放到另一隻腳前面，但我來自一個不抱怨的學派，所以想說『好吧，別他X的拖延了，凱特！』」。

凱特也分享，片中有多個鏡頭真實記錄了她以黎米勒的手法操作相機的瞬間。「當一卷膠卷用完時，膠卷輪軸會自動空轉，這是無法造假的，所以我必須在鏡頭前實際更換膠卷。」她自豪地補充：「在最終剪輯中，有幾個鏡頭真的捕捉到了這個過程，而我是按照黎米勒的方式完成的！」《她眼中的世界》將於5月29日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中