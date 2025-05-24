凱特溫絲蕾自掏腰包解決資金危機 椎間盤受傷忍痛續拍不喊卡

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影后凱特溫絲蕾歷時9年傾力打造改編自真實故事的電影《她眼中的世界》，她不僅主演本片，更首度身兼製片人，親手推動這部獨立製作的夢想計畫。然而在拍攝過程中，資金一度短缺，為了保障團隊權益，凱特毅然自掏腰包支付兩週薪資，堅定表示：「該拿的薪水就必須拿到，這點我不會讓步！」

凱特溫絲蕾主演並擔任《她眼中的世界》製片。（采昌提供）

該片改編自英國傳奇攝影師黎米勒的真實人生，凱特以最大誠意投入角色詮釋，她坦言：「經過這麼長的時間發展這部電影，我使盡全力要成為她，如果我沒真正了解她在做什麼，那幾乎就像背叛她一樣。」為求還原黎米勒的專業神韻，凱特特別請來祿萊相機技師打造相機複製品，在片中親手操作真實底片，重現多幅歷史經典畫面，讓她直呼「非常自豪」。

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然而，挑戰接踵而來。就在開拍前夕，凱特在一場奔跑戲的排練中意外跌倒，導致椎間盤破裂、背部瘀青與血腫，甚至一度無法站立。回憶當時狀況，她直言：「那一刻我無法呼吸！」儘管傷勢嚴重，她仍堅持按計畫開拍，考量到獨立製片的時間與預算壓力，不願讓整個團隊陷入更大困境。

凱特溫絲蕾為《她眼中的世界》排練時不慎滑倒，導致椎間盤受傷仍舊帶傷上陣。（采昌提供）

凱特語帶堅毅地說：「他們把我固定好，我吃了很多止痛藥，當天結束時，我已經無法把一隻腳放到另一隻腳前面，但我來自一個不抱怨的學派，所以想說『好吧，別他X的拖延了，凱特！』」。

凱特也分享，片中有多個鏡頭真實記錄了她以黎米勒的手法操作相機的瞬間。「當一卷膠卷用完時，膠卷輪軸會自動空轉，這是無法造假的，所以我必須在鏡頭前實際更換膠卷。」她自豪地補充：「在最終剪輯中，有幾個鏡頭真的捕捉到了這個過程，而我是按照黎米勒的方式完成的！」《她眼中的世界》將於5月29日在台上映。

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