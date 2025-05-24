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林俊憲神接招！揪網紅「苦茶路跑」喝22杯怕了：看板有點多

林俊憲後來看到看板，都面有難色，倒是笑翻許多網友。（hhhuangyiii授權提供）林俊憲後來看到看板，都面有難色，倒是笑翻許多網友。（hhhuangyiii授權提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕網紅荒姨最近揪好友到台南大玩「酒精路跑」，只要看到立法委員林俊憲的看板就要喝一杯，沒想到還真的把人喝到吐。而林俊憲本人也接招，與荒姨等人玩起「苦茶路跑」，神接招的行為被網友大讚。

台南市長前哨戰打得火熱，立委林俊憲在台南的看板實在太多，在當地已經成為話題。網紅荒姨等人突發奇想，竟發起林俊憲看板的「酒精路跑」，成功把人喝掛，每個人都苦不堪言，可見有多少林俊憲的看板。影片曝光後，網友反應兩極，有人酸林俊憲廣告打太大，稱這個影片根本是在「臭」（揶揄），而林俊憲本人不但不在意，還直接邀請荒姨等人與他一起挑戰。

林俊憲剛開始信誓旦旦稱「永不放棄」，後來就被苦茶嚇到變臉了。（hhhuangyiii授權提供）林俊憲剛開始信誓旦旦稱「永不放棄」，後來就被苦茶嚇到變臉了。（hhhuangyiii授權提供）

由於林俊憲不能喝酒，活動竟改成「苦茶路跑」，光是喝下第一杯就讓林俊憲苦不堪言，不過他強調「永不放棄」，只是越喝臉越臭，因為實在是太苦了，連林俊憲都求饒：「（看板）真的是有點多。」不過他進一步解釋，「我的大部分都在市區啦，所以你們覺得能見度比較高，感謝這些支持者啦，還有我的戰友。」

林俊憲苦茶喝太多，忍不住自嘲「（看板）真的是有點多」。（hhhuangyiii授權提供）林俊憲苦茶喝太多，忍不住自嘲「（看板）真的是有點多」。（hhhuangyiii授權提供）

他們一行人從後甲圓環走到台南文化中心，走了40分鐘看到14個看板，喝了22杯苦茶，林俊憲中間還猜拳輸給荒姨，沒辦法獲得獎品軟糖，他喝到最後一杯還是面有難色：「不行，還是好難喝。」笑翻不少網友。

林俊憲（右三）最後與荒姨（右四）等人一同合照，完成苦茶路跑的任務。（hhhuangyiii授權提供）林俊憲（右三）最後與荒姨（右四）等人一同合照，完成苦茶路跑的任務。（hhhuangyiii授權提供）

Threads上對此正反意見都有，有人批評林俊憲的看板毀壞市容，但也有許多網友大讚林俊憲「把危機換成轉機」，用幽默行銷的方式反而讓大家注意到他，「無論支持與否，我都覺得這操作不錯，開得起玩笑」、「我不喜歡民進黨啦，但這個影片真的蠻有趣的，自臭蠻可愛的，起碼沒什麼架子」、「自己跳下來玩苦茶路跑，我只能說了不起」、「其實因為這樣好像讓台南人多了一些樂趣，搞出一些好玩的遊戲也是一種特色」、「蹭到有流量」、「我覺得林俊憲的回應相當的不錯，原本是被拿來揶揄看板很多，要辦酒精路跑，現在乾脆自己也參加一次，正面回應，這樣還蠻有風度及格局的」。

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