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藍心湄爆陳美鳳桃花多！脫口「怕有人盯上她」

唐綺陽（中）與索艾克（左一）主持《Yahoo唐綺陽談星私廚》找來藍心湄作客。（Yahoo奇摩提供）唐綺陽（中）與索艾克（左一）主持《Yahoo唐綺陽談星私廚》找來藍心湄作客。（Yahoo奇摩提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕藍心湄擔任唐綺陽、索艾克主持《Yahoo唐綺陽談星私廚》的首集來賓，唐綺陽與藍心湄之前因為錄製同個節目變熟識，因為兩人同星座的關係，所以變成好姐妹，彼此在節目中無話不談，談及感情狀態與桃花，藍心湄爆料好友陳美鳳的桃花比她多。

藍心湄很常跟陳美鳳一起出國，唐綺陽好奇地問：「她跟陳美鳳出國誰的桃花多？」她立刻回：「當然是美鳳啊！因為她即便出國，還是習慣打扮，在現場拍出美美的照片，我比較喜歡素顏，每次跟她出國，我都很怕有人會盯上她，都會瞻前顧後，我就很像姊姊在照顧妹妹。」

藍心湄還提到，每次約唐綺陽出國都被她拒絕，唐綺陽立刻回：「我沒有辦法，我沒有被動收入，我不能斷了工作。」藍心湄說，現在工作的心態和以往不同，「我已經在選擇做我愛做的事情，我們不會怕累，但是這個工作要『值得』！」藍心湄也表示，「我現在的狀態已經走入養老狀態」，唐綺陽則覺得自己還可以再工作20年。

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