孟耿如斷離黃子佼 兩性專家點出關鍵錯誤：沒在第一時間切割

孟耿如（右）與黃子佼（左）昔日被視為演藝圈的恩愛夫妻，21日驚傳已結束5年婚姻。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼爆性騷風波重創演藝事業，妻子孟耿如也遭波及，21日傳出2人已簽字離婚，結束5年婚姻。

對此，兩性專家欣西亞在臉書發文指孟耿如「沒有在第一時間切割」是最大錯誤，稱她若早已決定要離婚，第一時間就做出這個決定是最好的，而不是一直試水溫、試探社會大眾；有網友問：「怎麼看待孟耿如未來可能復出？」欣西亞認為此做法讓輿論對孟耿如態度更嚴苛，「就看民眾買不買單囉」。

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黃子佼和孟耿如愛情長跑7年，2020年3月步入婚姻育有一女，曾是演藝圈中令人稱羨一對，沒想到黃子佼2023年深陷MeToo風波，又被發現是偷拍論壇「創意私房」高級會員，非法下載、持有大量未成年私密影像，被害人數多達47人，一審遭判刑8月，二審高等法院進行多次調解，前途全毀。

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