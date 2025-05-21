晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孟耿如因疫情取消婚禮 昔日婚姻「神預言」再遭網挖出

孟耿如爆離婚黃子佼，為5年婚姻畫下句號。（翻攝自FB）孟耿如爆離婚黃子佼，為5年婚姻畫下句號。（翻攝自FB）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼與孟耿如曾是外界公認的恩愛夫妻，今（21）日卻驚傳已默默結束5年婚姻。兩人昔日因疫情一再延後婚禮，沒想到最終取消的婚宴，竟成了永遠的遺憾。更讓人起雞皮疙瘩的是，孟耿如過去一句看似無心的玩笑話，再度被網友挖出瘋傳。

這段相差19歲的愛情長跑，從戀愛到結婚走了7年，兩人原本預計辦一場溫馨浪漫的婚禮，卻一連三次因為疫情喊卡，當時孟耿如曾半開玩笑表示：「如果再辦不成，我真的要去辦離婚」，沒想到如今看來讓網友直呼「神預言」

昔日公開的甜蜜畫面成為回憶，網友紛紛感嘆：「他們婚禮一直辦不成可能真的是老天的暗示」。回顧當年宣布取消婚禮時，孟耿如曾感性說出：「儀式沒了，但我們的愛還在。」她甚至感謝命運安排，讓她遇見黃子佼，直呼自己是全世界最幸運的女人。

相關新聞：（獨家）黃子佼孟耿如爆離婚 吳宗憲激動罵不停：能滾多遠就多遠

隨著黃子佼爆出性騷醜聞，事業、人品也跟著急墜，孟耿如因為輿論選擇沉寂，兩人從螢光幕前消失，如今遭傳出結束5年婚姻，格外令人唏噓。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中