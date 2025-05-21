孟耿如因疫情取消婚禮 昔日婚姻「神預言」再遭網挖出

孟耿如爆離婚黃子佼，為5年婚姻畫下句號。（翻攝自FB）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼與孟耿如曾是外界公認的恩愛夫妻，今（21）日卻驚傳已默默結束5年婚姻。兩人昔日因疫情一再延後婚禮，沒想到最終取消的婚宴，竟成了永遠的遺憾。更讓人起雞皮疙瘩的是，孟耿如過去一句看似無心的玩笑話，再度被網友挖出瘋傳。

這段相差19歲的愛情長跑，從戀愛到結婚走了7年，兩人原本預計辦一場溫馨浪漫的婚禮，卻一連三次因為疫情喊卡，當時孟耿如曾半開玩笑表示：「如果再辦不成，我真的要去辦離婚」，沒想到如今看來讓網友直呼：「神預言」。

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昔日公開的甜蜜畫面成為回憶，網友紛紛感嘆：「他們婚禮一直辦不成可能真的是老天的暗示」。回顧當年宣布取消婚禮時，孟耿如曾感性說出：「儀式沒了，但我們的愛還在。」她甚至感謝命運安排，讓她遇見黃子佼，直呼自己是全世界最幸運的女人。

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隨著黃子佼爆出性騷醜聞，事業、人品也跟著急墜，孟耿如因為輿論選擇沉寂，兩人從螢光幕前消失，如今遭傳出結束5年婚姻，格外令人唏噓。

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