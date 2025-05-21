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娛樂 最新消息

搶救載傷者就醫 記者從觀察者變事件參與者

一段北大國小女導護老師向趕往現場採訪的三立記者求助影片，連日來在網路瘋傳。（翻攝自threads）一段北大國小女導護老師向趕往現場採訪的三立記者求助影片，連日來在網路瘋傳。（翻攝自threads）

〔記者林南谷／台北報導〕新北市三峽區北大國小附近19日下午4點多發生3死12傷重大車禍，一段導護老師焦急向現場記者求助載人送醫，記者秒答應影片在網上瘋傳，吸引20多萬人讚爆。

今（21）日中午，律師林智群在臉書發文披露車禍發生後，一堆媒體記者到現場採訪，當時一位老師找到三立記者，表示有家長要送醫，可是叫不到計程車，拜託記者用採訪車送人就醫，他感動說：「這時記者就從觀察者，變成事件參與者。」

林智群感動說，當晚三立新聞看不到什麼車禍採訪報導的畫面，因為他們跑去救人了。

國小女導護老師求救完，立刻轉頭又衝去救其他人。（翻攝自threads）國小女導護老師求救完，立刻轉頭又衝去救其他人。（翻攝自threads）

19日下午4點多，三峽國光街、國成路口北大國小旁發生恐怖車禍，78歲余姓駕駛開著車暴衝甚至闖紅燈，衝撞多名路人。事發後，現場民眾報警的報警、叫救護車的叫救護車，還有不少人趕緊上前對被撞倒的傷者實施緊急CPR，盡己所能想提供幫助。

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影片中，可以看到這位女老師焦急地向記者表示：「載一個家長去土城醫院急診室，可不可以？叫不到計程車，拜託拜託！」記者聽完馬上答應，老師接著轉身跑去處理其他車禍相關事宜。

《三立新聞網》報導，女老師當時來回穿梭救命行列，採訪團隊趕到場時，是她著急攔下他們的採訪車求助。據悉，這位女老師姓張，事發當下在現場指揮交通，親眼目睹恐怖車禍，事後接受媒體訪問，情緒明顯受到極大衝擊，一度淚崩。

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