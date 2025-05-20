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娛樂 最新消息

Energy才入圍金曲「阿弟獻唱台劇」 超暖嗓音搶先曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》以50、60年代台灣西服產業為背景，圍繞尹昭德與黃瑄經營的「寶島西服店」，講述何宜珊一心想成為台灣首位女西裝師，勇敢突破時代框架、實現夢想的勵志歷程。今（20）搶先公開片頭影片，由入圍本屆金曲獎的Energy主唱「阿弟」蕭景鴻演唱主題曲《太陽》，搭配蔣三省打造的配樂，以磁性嗓音與復古旋律交織出濃濃時代氛圍。

黃瑄秀算盤出槌，尹昭德吐槽笑聲連連。（台視提供）黃瑄秀算盤出槌，尹昭德吐槽笑聲連連。（台視提供）

片頭畫面集結全劇主要演員：尹昭德、黃瑄、何宜珊、盧彥澤、王盈凱、蔡祥、陳玹宇、陳文山、黃婕菲、馬國賢、孫綻、璟宣、陳婉婷、蔡宜君、洪淇、許瀞蔆、王丁筑等人，齊聚棚內拍攝，場面浩大。

劇中飾演「寶島夫妻檔」的尹昭德與黃瑄，片頭畫面中一人持算盤、一人做西裝，默契十足。黃瑄笑說：「曉蘭負責對外拉業務，但畫面難以直接呈現，導演安排我拿算盤，象徵角色精明幹練。」尹昭德補充：「這算的不只是帳，是人生的帳。店裡好幾次危機都靠曉蘭化解。」

搭配片頭曲《太陽》意象，主要演員在陽光灑落的西服店內辛勤工作。（台視提供）搭配片頭曲《太陽》意象，主要演員在陽光灑落的西服店內辛勤工作。（台視提供）

有趣的是，盧彥澤爆料尹昭德學過珠算，看到黃瑄撥算盤的手法不對，忍不住問：「不是這樣算的吧？這是在加還是減呀？」黃瑄笑說：「本來只是簡單加法，導演要我撥得快一點，看起來像日進斗金，我就亂撥一通，被發現當下真的有點心虛。最後一次打算盤可能是小學吧！」

飾演何宜珊的演員也大讚片頭畫面：「整個構圖好美，角色關係也展現得很有層次。」從視覺到聽覺，《寶島西米樂》皆展現十足誠意，期望為觀眾帶來細膩且深刻的戲劇體驗。

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