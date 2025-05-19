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娛樂 日韓

退團7年再合作！橫山裕攜手「關8」前隊友 澀谷昴寫歌情義相挺

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓男團SUPER EIGHT（前關8）的成員橫山裕最近單飛推出個人專輯《ROCK TO YOU》，收錄曲包括由他寫詞、前隊友澀谷昴作曲的歌曲《連結》（暫譯，繋がる），這也是澀谷昴在2018年退團後，相隔7年再度與橫山裕合作。

橫山裕（左）新專輯找來澀谷昴合作。（翻攝自X）橫山裕（左）新專輯找來澀谷昴合作。（翻攝自X）

橫山裕推出新專輯《ROCK TO YOU》，找來許多熟識的音樂人合作，其中11首歌曲都是由橫山裕本人作詞，至於歌曲《連結》備受矚目，因為他找來前隊友澀谷昴合作。兩人年紀僅差4個月，又是同期加入傑尼斯，一起從關西打拚到東京，最後以關8名義出道，一直以來都是好朋友，澀谷昴更稱關8的隊友都是家人般的存在。

澀谷昴感謝橫山裕。（翻攝自X）澀谷昴感謝橫山裕。（翻攝自X）

澀谷昴透露，在去年推出《人間讚歌》之後，橫山裕暌違幾年聯絡了他，「我們相隔好幾年一起吃飯，他說到歌曲邀約的事情，我自然而然感受到他現在的心情、想法及覺悟等等，好久沒有這樣的感覺了，這種熱血的感覺，好懷念喔。」

澀谷昴進一步透露，橫山裕在不久後就傳來歌詞，「這是現在的橫山裕寫出的歌詞，看著歌詞的瞬間有種想要作曲的衝動，不知不覺中就完成了，音樂把人與人連結起來，謝謝音樂以及橫山裕。」最後他寫著橫山裕的小名「YOKO」，表達感謝。

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