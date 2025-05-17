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汪小菲、Mandy婚紗照曝光傳是「天價」 小粉紅不挺：有必要這麼急？

汪小菲、Mandy婚紗照曝光。（翻攝自微博）汪小菲、Mandy婚紗照曝光。（翻攝自微博）

〔記者林欣穎／台北報導〕大S前夫汪小菲與「Mandy」馬筱梅今（17）日在北京補辦婚宴，微博已開始出現汪小菲與Mandy婚宴現場的照片，汪小菲與Mandy的婚紗照也在社群上曝光，分別穿著西式白紗與中式服裝。

汪小菲、Mandy婚紗照曝光。（翻攝自微博）汪小菲、Mandy婚紗照曝光。（翻攝自微博）

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汪小菲、Mandy婚紗照曝光。（翻攝自微博）汪小菲、Mandy婚紗照曝光。（翻攝自微博）

汪小菲今與Mandy補辦婚宴，兩人的牽線人李進良昨已飛中國赴宴，由於汪小菲先前就有表明不收禮金，所以不會另包紅包，透露準備了棋盤要送給新人當禮物，「讓他們放在家裡當裝飾品，表示他們在人生路上棋逢對手。婚姻也是起手無回大丈夫，觀棋不語真君子。」

汪小菲、Mandy婚紗照曝光。（翻攝自微博）汪小菲、Mandy婚紗照曝光。（翻攝自微博）

汪小菲、Mandy婚紗照曝光。（翻攝自微博）汪小菲、Mandy婚紗照曝光。（翻攝自微博）

不過對於這次婚宴有小粉紅直言：「前妻才剛逝、孩子還那麼小，第二次結婚有必要這麼急、這麼隆重嗎？」還傳出這兩套婚紗服都是「天價」，但也有不少人認為婚期本來就是訂好的，認為只要汪小菲和Mandy婚後繼續愛護孩子，還是祝福他們。

微博網友討論汪小菲二婚。（翻攝自微博）微博網友討論汪小菲二婚。（翻攝自微博）

微博網友討論汪小菲二婚。（翻攝自微博）微博網友討論汪小菲二婚。（翻攝自微博）

事實上，S媽日前與家人一起度過母親節，喊話自己今後要停止掉淚、振作起來，昨她也發文打氣：「我必須得把小女兒（小S）拉出來、我的女婿具（俊曄）也是要走出來！」更希望汪小菲能夠好好愛大S用命生的孩子，並吐露自己想見孫，卻無法輕易見到的悲傷心緒，網友們看到後都替S媽難過，留言打氣加油。

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