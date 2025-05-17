Makiyo爆料風波首露面！重批司機家屬「騙人捐款」全說了

薔薔（左）生日發佈單曲，Makiyo出席發表會。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕Makiyo日前在Podcast節目《薔薔栗膠》重提當年的「醉毆計程車司機」事件，與爆料楊丞琳走紅不認人，播出後掀起軒然大波，薔薔今（17）舉辦單曲發布活動，Makiyo到場支持，被問及之前在節目上的風波，她也作出回應。

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薔薔生日發佈單曲。（記者胡舜翔攝）

薔薔生日發佈單曲。（記者胡舜翔攝）

Makiyo日前在薔薔節目的內容掀起風波，讓薔薔對她感到很拍謝，不過Makiyo說沒事：「我抗壓性很高。」提到自己願意講出真相，但無法接受對方詐騙大眾的善心。

薔薔生日發佈單曲，Makiyo出席發表會。（記者胡舜翔攝）

Makiyo日前重提2012年「醉毆計程車司機事件」，直指司機說謊並非老實人，更稱拿到賠償金後赴國外旅遊，惹得家屬揚言提告，不過隨即有網友挖出之前判決書，內容寫道「被害人當時之昏迷指數為14，意識尚屬清楚」，並附加說明昏迷指數GCS滿分為15、最低為3，數值越低代表病情越嚴重，該段內容引發討論，許多人開始質疑家屬說法是否有誤。

Makiyo認為司機家屬不應該擅用媒體騙人捐款，當年嚴凱泰、費玉清都捐款百萬元，「很多人都被司機騙到，希望網友們不要被詐騙行為騙。」至於會不會覺得這些年來很冤，她則說沒關係，只是沒辦法接受大家被騙愛心。而她今天特別來挺薔薔發單曲，並承諾會買一百張支持。

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