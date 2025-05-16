劉修甫大爆發「非常新人升格新演員」 入圍北影感謝家人

劉修甫聽聞獲得台北電影獎入圍肯定，感謝家人的支持。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2025第27屆台北電影獎昨天（15日）公開入圍名單，劉修甫以《刺心切骨》獲得最佳新演員入圍，以細膩而壓抑的情感表演，展現難以忽視的潛力與爆發力，備受評審肯定。曾經獲選北影非常新人的他，如今再獲得北影肯定，別具意義。

劉修甫今年接連推出《有病才會喜歡你》、《刺心切骨》，這次以《刺心切骨》獲得北影新演員入圍，劉修甫分享：「排練完看到手機跳出很多通知，看到同事跟好朋友們給的祝福，真的很開心，也覺得很溫暖。謝謝北影、《刺心切骨》的演員跟團隊、經紀人們還有支持我的家人們有耐心的讓我摸索前進。表演的路很漫長，有懷疑自己的時候，也有很快樂的時候，謝謝一直很照顧演員們的北影的肯定，感覺到很幸福。持續努力！」

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劉修甫於《刺心切骨》中表現出色，入圍第27屆台北電影獎「最佳新演員」。（前景娛樂提供）

《刺心切骨》劇情聚焦於兄弟之間激烈對峙與情感牽絆，透過擊劍運動比喻家庭關係的緊繃與衝突，探討「無條件的愛」在現代家庭中的模糊與掙扎。劉修甫與曹佑寧在片中詮釋兩位性格截然不同的兄弟，經歷長達九個月的擊劍訓練，並深度揣摩角色心理，在衝突與脆弱之間展現驚人的演技張力。

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