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娛樂 日韓

GD鬆口想婚？ 親口認：唱婚禮祝福歌的人找好了

韓流天王GD鬆口想婚。（翻攝自IG）韓流天王GD鬆口想婚。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）日前朝聖英國樂團Coldplay演唱會，事後於IG限時動態分享在現場拍下的畫面，不過卻在貼文中標註女團TWICE日籍成員Sana爆出緋聞，雖然事後GD秒刪發文，此舉卻引發韓網熱議。近日GD上YouTube頻道節目，又鬆口想婚。

GD（左）上朴明洙YouTube節目《할명수》時鬆口說自己想婚。（翻攝自YouTube）GD（左）上朴明洙YouTube節目《할명수》時鬆口說自己想婚。（翻攝自YouTube）

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GD今年全面回歸，動作頻頻，除了推出新專輯、主持節目《Good Day》，7月也會到台灣開演唱會。近日他上朴明洙YouTube節目《할명수》，談論起自己的感情觀，GD說如果找到對的人，他會想結婚，而且已經找好在婚禮上唱祝福歌的人，那個人就是他自己。話鋒一轉，GD馬上就說，自己目前並沒有積極去思考這件事。

GD笑稱自己已經找好婚禮上唱祝福歌的人了。（翻攝自IG）GD笑稱自己已經找好婚禮上唱祝福歌的人了。（翻攝自IG）

過去GD的家人、姊姊曾邀請他上台上婚禮祝福歌，不過GD都覺得這件事太尷尬，所以沒有答應。

韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）朝聖英國樂團Coldplay演唱會時特別標註了Sana。（翻攝自IG）韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）朝聖英國樂團Coldplay演唱會時特別標註了Sana。（翻攝自IG）

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