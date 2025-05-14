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娛樂 最新消息

「小美人魚」海莉貝利被家暴！前男友抓她頭撞方向盤

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國女星海莉貝利（Halle Bailey）因演出迪士尼《小美人魚》為人所知，不過今天（14日）傳出她遭到前男友DDG家暴，DDG還抓著她的頭去撞方向盤，不但滿是瘀青，連牙齒都被撞壞，洛杉磯法官已經批准海莉貝利的保護令。

海莉貝利遭到家暴。（翻攝自IG）海莉貝利遭到家暴。（翻攝自IG）

根據《華盛頓郵報》報導，海莉貝利表示，她與饒舌歌手DDG自2022年交往，生下一子Halo，海莉貝利期間一直遭到DDG的家暴，去年分手後也一樣，像是今年1月，海莉貝利不過只是把孩子固定在車內的安全座椅上，對方卻一直辱罵她是「X子」，接著就演變成肢體衝突，雙方扭打在一起，「DDG還拉著我的頭髮，把我的臉拖去撞方向盤，我的牙齒裂了，痛到沒辦法還手。」

讓海莉貝利忍無可忍的是，今年3月，她多次收到前男友DDG的訊息騷擾，暗示她與其他人上床，幾天後，因為兒子Halo生病，所以海莉貝利沒讓兒子去看DDG，DDG發現門口的錄影機拍下雙方對峙過程時，DDG直接氣到砸壞門口的監視器，海莉貝利嚇得趕緊向親戚求助，DDG不但搶走她的手機，上車時還在海莉貝利抱著嬰兒的情況下，狠狠關上門撞她，海莉貝利才趕緊報警。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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