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娛樂 最新消息

楊貴媚錯過江蕙演唱會 65歲不排斥戀愛：需要有人抱抱

楊貴媚（右）戴上假髮演出《新蘇足》，和蘇足本人合照。（華視提供）楊貴媚（右）戴上假髮演出《新蘇足》，和蘇足本人合照。（華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊貴媚2016年時主演戲劇《蘇足》，是一部描述蘇足師姐真實人生的戲劇，相隔近10年又重新剪接，以《新．蘇足》為名在華視晚上八點播出，楊貴媚今宣傳華視戲劇《新蘇足》，戲裡她和方宥心分別飾演年輕版與中老年版的師姐「蘇足」，戲裡的師姐面對老公成天花天酒地、不斷外遇，甚至忍受「兩女侍一夫」，卻仍堅守婚姻，楊貴媚直罵：「笨女人！」

雙金影后楊貴媚有著颯爽的氣質。（華視提供）雙金影后楊貴媚有著颯爽的氣質。（華視提供）

她提到拍戲時很痛苦，因為角色情緒隨時轉變，情緒起伏之大，像是白沙屯媽祖超跑變化萬千一樣，「上一秒笑、下一秒就哭，每天都活得很緊繃，演那齣戲像是同時演了6個角色。」

《新蘇足》是9年前的戲，楊貴媚也因為這齣戲和劇中角色原型「蘇足師姐」成為好友，每回只要去花蓮，就會順道找師姐，她曾問師姐為何想把自己的事寫成劇，師姐的女兒鼓勵她：「媽，人沒有挫敗哪來的成功，那些黑歷史是成長的養分。」

楊貴媚（右）在《新蘇足》苦苦哀求老公楊懷民。（華視提供）楊貴媚（右）在《新蘇足》苦苦哀求老公楊懷民。（華視提供）

好在楊貴媚過往從沒碰過會劈腿的另一半，她笑說：「我戀愛史很少，尤其拍戲那陣子，完全不近男色，每天都想罵蘇足師姐。」她認為會酗酒、賭博、嗑藥和家暴的伴侶都很NG，只要有其中一樣，她就拒絕往來。

而65歲的她單身數十年，雖然不像好友嚴藝文大方宣告想找小鮮肉戀愛，但她不排斥談戀愛，她感慨自己太過中性，沒有追求者，「我也需要有人抱抱」，有好友認為她事業有成，讓男生不敢接近，楊貴媚倒是有自己想法，她回：「這樣的男人就太沒自信了！」

不過楊貴媚這陣子的確被工作塞滿生活，農曆年間因太累罹患蛇皮，痛了兩個月才痊癒。至於之後是否會安排小旅行，她表示8月要去大阪參加《飲食男女》的映後活動，可以在那邊多待幾天，但也因為這場活動，她本來買好江蕙演唱會的票要帶爸爸去看，只好給其他人跟爸爸一起去。

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