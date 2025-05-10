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李安擁抱章子怡 《臥虎藏龍》25週年才說好看：我應該驕傲

章子怡（左）多次逗笑李安。（法新社）章子怡（左）多次逗笑李安。（法新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕今年適逢李安執導的電影《臥虎藏龍》上映25周年，今天（10日）在洛杉磯奧斯卡電影博物館放映，李安以及「玉嬌龍」章子怡到場團聚，章子怡過去曾透露李安從來不擁抱她，今天李安給了她大大的擁抱，還親吻她的臉頰，讓章子怡大喊「這是愛」。

《臥虎藏龍》是首部奧斯卡入圍10項大獎的外語片，最後抱走最佳外語片等4項大獎，堪稱迄今最偉大的華語片之一。李安分享，當完成了一部電影之後，就不想要再看了，只是留下了某種印象和記憶，因為他總是在找尋下一部電影，不過隨著年齡增長，李安稱自己已經70歲了，開始有許多回顧展、終身成就獎找上門，必須要再次回顧這些電影。

李安笑說，《臥虎藏龍》比想像中還好，應該要感到很驕傲。（法新社）李安笑說，《臥虎藏龍》比想像中還好，應該要感到很驕傲。（法新社）

今年是《臥虎藏龍》問世25周年，李安幽默笑說：「這部電影比我想像的還要好，我應該很驕傲！」此話一出獲得全場掌聲。章子怡當年演出玉嬌龍一炮而紅，她回憶起當時全神貫注在工作上，一心一意只想要做到做好，「希望讓李安感到OK，他能夠開心一點。」章子怡感嘆，這一切已經無法重來，「我多幸運能夠成為這部電影的一部分，我真的非常感激。」

日本導演是枝裕和（左）、李安、章子怡一同合影。（法新社）日本導演是枝裕和（左）、李安、章子怡一同合影。（法新社）

當年章子怡並非玉嬌龍的首選，且李安對章子怡很是嚴厲，到片場擁抱楊紫瓊、周潤發，就是不抱章子怡。如今25年過去，李安大讚她是職業生涯中遇到「最上鏡」的人，攝影機非常喜歡她，不管怎麼拍都好看，章子怡笑說：「你好喜歡我喔，現在我知道了！」笑翻眾人。

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