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大S生前自責婚姻讓S媽受委屈 于美人曝私下對話

大S（左）自責婚姻讓母親受到委屈。（翻攝自微博）大S（左）自責婚姻讓母親受到委屈。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕大S辭世近百日之際，于美人向S媽傳遞關懷與祝福，她透露曾與大S在疫情期間有過難得的私下聚會，2人一同響應賈永婕的呼籲為馬來西亞募捐呼吸器，在那場「聊地聊天、無所不談」的聚會中，大S主動提起母親的辛勞與委屈，讓于美人深感動容「她很心疼S媽」。

于美人今（10日）凌晨時分憶起當下，透露大S一直以來都相當心疼S媽，因為自責婚姻讓母親受到委屈，且出道以來更經歷不少難關，于美人不解當時年紀尚輕，為何卻總能撐過一切，這時大S則語重心長地說「美人姐，我相信人只要有善念，就會有能量！」這番話讓她記憶猶新，更不禁感慨「多麽真誠善良的女孩！」

最後，于美人深情祝福大S前往更好的地方，同時引用韓劇《苦盡柑來遇見你》中的台詞「失去孩子的母親，眼淚比海水還多」，她認為這段話溫柔卻錐心，顯見S媽的傷痛難以抹去，因此鼓勵對方將某天「沒流淚的24小時」牢牢記下來，作為走出傷痛的第一步，「今晚小S為您廣發英雄帖，您將會收集到非常多的祝福，每個祝福都充滿著愛與釋放！S媽，母親節平安！」

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