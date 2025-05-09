（影）張菲嫩媳一刀剪掉過去 曬照網友瘋按讚

張菲次子張少懷（左）與妻子翁馨儀感情甜蜜。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕張菲次子張少懷2013年與女星翁馨儀結婚，兩人婚後育有1子1女，總是長髮披肩的翁馨儀今（9）日突然在社群曬照，亮出全新「耳下短髮」新造型，網友紛紛大讚好看。

翁馨儀以前總是留著過肩長髮。（翻攝自IG）

翁馨儀說「我又換了一個不一樣的自己」後頭附上一把剪刀的表情符號，她說決定剪掉長髮的時候設計師重複問了好幾次「我要剪囉！真的不會後悔吼？」不過翁馨儀爽快表示：「我這個人沒在後悔的啦 一刀下去超級療癒」感覺隔著螢幕都能聽到她爽朗笑聲。

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翁馨儀曝光自己的短髮新造型，手上捧著兒女親手插的花束。（翻攝自IG）

翁馨儀透露自己今年母親節收穫滿滿，不只收到「栗子」、「櫻桃」（張少懷子女）親手插的花，乖巧的兒女還花自己吋的錢送她生日加母親節禮物。翁馨儀開心說：「第一次出手就送這麼高標 看他們以後怎麼超越」，語氣充滿驕傲。

除了兒子、女兒奉上的大禮之外，翁馨儀也感謝張少懷讓她出國過母親節，她俏皮說：「感恩讚嘆我爸放飛我去過母親節 祝我順飛」。

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