娛樂 最新消息

金唱片紅毯直擊》LE SSERAFIM挖空超辣！IVE張員瑛全身bling bling美翻

LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團LE SSERAFIM、IVE今天（10日）出席金唱片頒獎典禮，兩大女團共11人爭奇鬥豔，SAKURA低胸超辣、KAZUHA腰部挖空，對上張員瑛一身水鑽，成為全場最亮的存在。

IVE。（記者王文麟攝）IVE。（記者王文麟攝）

LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）

LE SSERAFIM率先登場，金采源、洪恩採、許允真、宮脇咲良SAKURA和中村一葉KAZUHA超美登場，許允真露出大長腿，洪恩採則是唯一一位穿著粉色禮服的成員，宛如迪士尼公主般可愛，KAZUHA露腰「好腰瘦」，SAKURA小露性感，低胸讓人難以移開視線，老么洪恩採超級卡哇伊。

LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）

IVE。（記者王文麟攝）IVE。（記者王文麟攝）

IVE也沒在輸，安俞真、張員瑛、Liz、Leeseo、Gaeul和Rei一出場同樣掀起全場驚呼，張員瑛bling bling現身，她人在哪、哪就是焦點，且她營業能力滿分，多少變化各種pose，揮手、托腮、手放嘴唇等動作應有盡有，讓攝影記者拍好拍滿，實在超級厲害。

IVE張員瑛。（記者廖俐惠攝）IVE張員瑛。（記者廖俐惠攝）

IVE張員瑛。（記者王文麟攝）IVE張員瑛。（記者王文麟攝）

