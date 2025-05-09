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娛樂 最新消息

安芝儇來台2年魅力不減 他揭「3大圈粉特質」掀網共鳴

安芝儇來台2年人氣依舊高居不下。（翻攝自IG）安芝儇來台2年人氣依舊高居不下。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍成員安芝儇，自2023年來台發展後，憑藉亮麗外型及豪爽性格圈粉無數，近日有粉絲列出喜歡安芝儇的3大原因，掀起一票網友共鳴。

有網友在PTT上以「我喜歡安芝儇的原因」為題發文，首先指出「安芝儇從不搶戲」，表示自己觀察到，無論是開場舞或是比賽中的應援，安芝儇總是很少站C位，「到中層的欄杆後方，所以也不一定買核心熱區就會看到她」。

第二個原因則是「安芝儇很專業」，原PO認為她與粉絲之間維繫的距離保持得很好，對於圈粉不會汲汲營營，但又懂得照顧粉絲的需求，「只要哪邊應援士氣低落，小安一走過去，就會突然出現排山倒海的低音吼聲，該跟粉絲互動時互動，該專心跳舞時跳舞。」

最後一個原因則是「安芝儇跳舞很好看」，由於安芝儇的身材高挑，原PO就指出其實手腳長的人要跳舞好看不容易，但安芝儇不僅跳舞時很有自信，舞蹈實力也很好，「所以她根本不需要站C位，因為她無論在哪，焦點就在哪，她的舞蹈很優雅，不會騷首弄姿，過度賣弄性感。」

文章曝光後，立即引起廣大迴響，網友紛紛認同表示，「上次在大巨蛋人很多，小安一走出來還是很好認，氣場真的太強了，不知道這股自信怎麼培養的，真的是最強，外掛。」、「我覺得她的心態一直在保持著中庸之道，不強求、不擺爛，只專注在認真而且努力做好自己。所以她才能夠堅持做啦啦隊十年還做得這麼好」、「小安畢竟也是有近十年經驗的」、「喜歡小安+1 小安有自己的風格、步調，不會刻意搶他人風采，但又不會過於影薄」。

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