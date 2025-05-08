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娛樂 最新消息

錦雯痛失19歲摯愛「遺物帶入新劇組」 曝「骨灰戴身上」

錦雯（右）和游安順曾在其他戲劇演過夫妻，合作很有默契。（民視提供）錦雯（右）和游安順曾在其他戲劇演過夫妻，合作很有默契。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕錦雯將加入民視八點檔《好運來》，和游安順在戲中「再續前緣」，兩人過去曾在《幸福一牛車》中飾演恩愛夫妻，那也是錦雯首次擔綱女主角的重要作品，這回身份大逆轉，將挑戰逗趣的「公媳」關係，令人稱奇的是游安順竟是劇組中唯一見過錦雯已逝愛犬「皮皮」小時候模樣的人，這份跨越時空的奇妙連結讓他們嘖嘖稱奇。

錦雯（左）在《好運來》和游安順將挑戰逗趣的「公媳」關係。（民視提供）錦雯（左）在《好運來》和游安順將挑戰逗趣的「公媳」關係。（民視提供）

錦雯感性提到陪伴她19年的愛犬皮皮離開後，能重回八點檔劇組，是冥冥之中最好的安排，她也透露了一個令人動容的小秘密，原來是她將對皮皮的深深思念融入了角色之中，在劇中角色的包包上，將會掛著一隻名為「熊好運」的熊娃娃，那是皮皮生前的玩具，更特別的是，錦雯還將皮皮的骨灰製成琉璃項鍊，象徵著帶著愛犬的祝福與保佑「好運來」。

錦雯將愛犬皮皮生前玩具帶在身邊，放進《好運來》角色中。（民視提供）錦雯將愛犬皮皮生前玩具帶在身邊，放進《好運來》角色中。（民視提供）

此外，錦雯更搶先預告繼為《愛的榮耀》角色創作歌曲後，這次她也為《好運來》角色莊佳敏量身打造了一首歌曲《不愛的時侟》，期待可以趕快讓歌迷及觀眾聽到她的創作歌曲。

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