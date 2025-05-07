SM雙星搶攻台灣代言 「藝聲菌」諧音梗網路上瘋傳

藝聲、JOY擔任台灣保健品牌年度代言人。（翻攝自IG、資料照）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國凍齡男團SJ成員藝聲，攜手人氣女團Red Velvet成員JOY擔任保健品牌雙代言人，其中「藝聲菌（益生菌）」的諧音梗在網路上瘋傳，男神突然變成助消化、提升保護力的產品，引爆討論熱潮。

台灣保健品牌首次簽下年度雙代言人，由藝聲與JOY共同擔任，傳遞「把自己過好，我就會發光」的品牌信念，幫助國人走向更好的生活狀態。

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藝聲出道滿20年，深受不同世代粉絲喜愛，無論身體狀態管理，抑或在音樂、表演領域都穩健發光，展現屬於自己的成熟與堅持，順利獲選成為代言人。

藝聲表示，平時就很認真攝取保健食品，對維他命等營養補充品很有興趣，也會主動研究相關資訊，對於擔任代言人充滿信心。

JOY活躍於歌手、演員與綜藝等多元領域，出道10年的她皆表現亮眼，總以自信明亮的笑容迎接每一次挑戰，散發自然且真誠的吸引力。

該保健品牌將於5月19日推出藝聲與JOY的限量專屬包裝與小卡，未來一年內也將陸續發布各種獨家贈品、季節限定禮盒等周邊，下半年更將安排兩位代言人分別來台舉行記者會與粉絲見面會，活動詳情可自行網路上搜尋。

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