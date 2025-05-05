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娛樂 日韓

偶像女團引退5年前成員 傳出與《刀劍亂舞》男星同居

渡邊麻友（右）曾於2018年和太田基裕合作音樂劇《艾蜜莉的異想世界》。（翻攝自X）渡邊麻友（右）曾於2018年和太田基裕合作音樂劇《艾蜜莉的異想世界》。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因活躍於《網球王子》、《刀劍亂舞》等ACG作品改編歌舞劇被譽為「2.5次元演員」的38歲日本男星太田基裕，被拍到與「前國民偶像」秘戀同居，網友紛紛猜測女方可能是2020年從「AKB48」畢業的渡邊麻友。

渡邊麻友曾是「AKB48」元祖「神7」成員。（翻攝自IG）渡邊麻友曾是「AKB48」元祖「神7」成員。（翻攝自IG）

渡邊麻友曾於2018年和太田基裕合作音樂劇《艾蜜莉的異想世界》（Amélie），現年31歲的渡邊麻友曾是「AKB48」元祖「神7」成員，並於2014年勇奪AKB人氣總冠軍，2017年從團體畢業後維持影歌雙棲，卻在2020年突然以健康因素引退，之後銷聲匿跡，就連社群帳號也刪得一乾二淨，完全不知去向。

因活躍於ACG作品改編歌舞劇被譽為「2.5次元演員」的38歲日本男星太田基裕。（翻攝自IG）因活躍於ACG作品改編歌舞劇被譽為「2.5次元演員」的38歲日本男星太田基裕。（翻攝自IG）

今（5）週刊報導太田裕基與「前人氣偶像」同居，過著幸福甜蜜的生活，兩人生活相當低調，沒有被拍到同框照，總是保持距離一前一後走著。渡邊麻友從在AKB48的時候就鮮少傳出緋聞，引退後更是徹底消失，因此沒人知道她的近況。對此消息太田基裕所屬經紀公司表示：尊重藝人隱私，私生活由藝人自行處理。

渡邊麻友從在AKB48的時候就鮮少傳出緋聞，引退後更是徹底消失。（翻攝自IG）渡邊麻友從在AKB48的時候就鮮少傳出緋聞，引退後更是徹底消失。（翻攝自IG）

2023年日本「花滑王子」羽生結弦傳出閃婚消息，渡邊麻友也在「羽生太太」人選名單中，因為她是羽生結弦的鐵粉，私底下也多次說過：「如果經紀人同意，我要跟羽生結弦交往」，不過後來正牌羽生太太曝光，是小提琴手末延麻裕子。

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