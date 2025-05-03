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娛樂 最新消息

72歲廖峻中風爆家務糾紛 廖錦德強調「幫父親要回東西天經地義」

廖峻上月17日因腦溢血3度中風，他病倒後一連串家務糾紛猶如八點檔。兒子廖錦德發千字文回應眾人的疑惑。（資料照，記者陳奕全攝）廖峻上月17日因腦溢血3度中風，他病倒後一連串家務糾紛猶如八點檔。兒子廖錦德發千字文回應眾人的疑惑。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕72歲廖峻上月17日因腦溢血3度中風，目前轉至普通病房休養，他病倒後一連串家務糾紛猶如八點檔。兒子廖錦德今（3日）發千字文回應眾人的疑惑。

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廖錦德感謝周遭親友及合作過的夥伴，甚至只有一面之緣的所有人，「憑對我的認識和印象所對我的評價，在我無法替自己和家人說話的同時，很多人替我憤慨，紛紛關心我，甚至不惜在網路上替我捍衛我自己，我都看在眼裡，感激不盡。確實也如大家所見，我其實就是一個不被受寵的兒子。」

不少人質疑，為何廖錦德不照顧父親，他說：「沒有人會去反向思考，會不會是父親自己執意不讓兒子照顧，兒子捨不得讓父親從國民老爸變成差勁老爸的形象，所以才堅持不說呢？而這一切會不會是因為某人的介入挑撥造成的結果。」他感謝父親的不寵不愛，因為如此，即便在生活中遇到困難，當他需要家人支援，總是有借有還，「在我眼中再正常不過的價值觀，可能因此才造就我在各位眼中的樸實，謝謝大家對我的細微觀察。」

廖錦德表示，並沒有覺得自己委屈，反而更加珍惜自己家庭中和妻子跟小孩之間的感情，「因為我小時候沒有的，我想給他們，我小時候經歷過的，我不希望他們經歷。」他說，這陣子周遭的人們總是會用心疼的眼神看他，「但真的不用擔心，最痛的早經歷過了，所以與論真的傷不了我，我心疼的是我媽，我媽在這段婚姻中是最大的受害者，不過或許，相對角度我爸也是。」

廖錦德透露，過去父母的共識，房產就是輪流持有，「內湖買我媽名字，下一間買我爸的名字，她沒有貪圖誰的錢，他們結婚時，還在賣皮鞋有一餐沒一餐的過日子，當時的我爸爸，還不是『廖峻』，他們當時是單純為了愛而結婚， 即便到離婚了，我媽至今仍堅守忠貞，名下沒有賣過一間房子。」

廖錦德說：「我媽沒有對不起任何人，我爸如果淨身出戶，被侵占的那些是什麼呢？兩人現在也確實無夫妻婚約，但任何一方都不需要飽受他人批評，特別是我家以外的人加油添醋了一堆八點檔戲碼。很遺憾我們的家務事變成大家的笑柄，但身為家人我們至始至終都盡力維護著這一切，直到某人接受了週刊採訪，讓所有人都受了傷。」

廖錦德談到，堅持幫爸爸要回他的東西，本來就天經地義，「這些東西目前於情於理於法都是我爸的，說吩咐過是口說無憑的，我爸也吩咐我要保護好他的東西，尤其是家人以外的人也合情合理不是嗎？如果一開始選擇信任對方，這根本不是什麼搶錢戲碼，不是嗎？所謂的小動作是由誰先開始又是由誰曝光於大眾的呢？沒有所謂的7年不聞不問的事，但確實有被挑撥操弄7年的事實。」

廖錦德再次跟各位道歉，「家醜不外揚，但外揚的不是家人，請各位給我們家人一點隱私空間，我父親需要好好休養，遠離那些是非⋯抱歉我不能透漏我有什麼證據⋯與其滿足大家的好奇心，我寧願留著在法庭上，達到保護家人的效果，原諒我文字上的情緒失控，但在這個曝光受害者，卻幫加害者打馬賽克的荒唐世界，我很難適應，望大眾明辨是非。」

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