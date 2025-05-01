張娜拉拍戲3度遭老公背叛！《好搭檔》神演技搶「百想戲后」

《好搭檔》張娜拉飾演王牌律師。（八大提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞將於5日頒獎，「童顏美女」張娜拉主演的《好搭檔》提前一天登台播出；她在戲中扮演離婚律師，演技出神入化，成功入圍今年百想戲后，是她《開朗少女成功記》後，時隔22年再次入圍百想重要獎項。

張娜拉談到《好搭檔》扮演的人妻角色，苦笑稱這是第三次在戲劇裡遭遇被老公背叛，只是提及現實中的婚姻生活，則滿臉笑意，連同劇演員都感染到她的幸福感，南志鉉就忍不住透露，張娜拉夫妻感情非常好，常保持密切聯繫。

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張娜拉坦言，她和老公從戀愛開始就有約定，只要工作或出外拍攝，都會拍照打卡分享給對方，由於兩人個性相近，特別享受這種互動。

《好搭檔》張娜拉（左）、南志鉉因工作互動彼此成長。（八大提供）

劇中有一段情節是目睹朋友老公出軌，飾演菜鳥律師的南志鉉不諱言，若是自己遇到類似情況，應該沒辦法像角色那樣勇敢說出口。

南志鉉說，這樣的議題，成為他們在拍攝期間經常討論的情境，她表示其實要看自己跟朋友的關係多親近，如果像戲裡職場上司下屬的關係，甚至只是同事，都會令人頭痛、很為難。《好搭檔》將於4日起，每週日晚間10點在八大戲劇台播出。

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