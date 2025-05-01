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「違法合購」瑜珈課！愛莉莎莎氣炸喊：全部告起來

愛莉莎莎日前推出線上瑜珈課程。（翻攝自IG）愛莉莎莎日前推出線上瑜珈課程。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅愛莉莎莎去年12月取得國際瑜珈教師證照，近日她與尼泊爾教師合作推出「線上瑜珈課程」，開賣50小時就吸引7000人購買，沒想到卻有網友在Dcard發文招募合購，想藉此省錢。對此，愛莉莎莎發文怒喊「全部告起來」。

愛莉莎莎花費半年時間打造的8小時的「尼泊爾正宗瑜伽課」近日開賣，推出後吸引不少人購買，然而卻有網友在Dcard公開發文徵求合購課程的團友，內文中提到預計會找4人，平均下來每人花不到千元，更指出課程一次只能登入一個裝置，因此會建立群組分配時間，避免重疊使用。

愛莉莎莎抓包網友投機取巧。（翻攝自IG）愛莉莎莎抓包網友投機取巧。（翻攝自IG）

愛莉莎莎見狀立刻截圖文章上傳到IG限時動態，氣喊「全部告起來，還創LINE群咧」，表示目前已經通報法務處理，強調若偵測到是共享帳號，將會永久封鎖帳號，呼籲網友不要為了小錢觸法，最後哭笑不得直問，「這種亂來的人怎麼可能的到身心靈的平靜？」

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