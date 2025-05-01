庾澄慶鐵了心！9年破百卷《超級星期天》全丟 粉絲哀嚎求留檔

庾澄慶進行斷捨離將9年破百卷《超級星期天》錄影帶全數丟棄。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕63歲「哈林」庾澄慶不僅音樂成就斐然，過去更憑藉綜藝節目《超級星期天》2度獲得金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，他近日進行家中斷捨離竟決定將錄製長達9年、超過百卷的節目錄影帶「斷捨離」全數丟棄，引來大批網友崩潰哀號，「這些是我們的青春回憶啊！」

《超級星期天》自1994年開播以來橫掃台灣綜藝界，同時也陪伴無數觀眾度過青春歲月，其中經典單元〈超級任務〉、〈全民亂講〉至今仍為人津津樂道。主持群歷經數次更替，庾澄慶則是唯一全程參與的靈魂人物，當年與張小燕、黃子佼等搭檔默契十足，也讓他兩度抱回金鐘獎，成為當代綜藝代表人物之一。

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然而，庾澄慶近日透露自己正在進行家中斷捨離，照片中的他搬出一箱箱VHS錄影帶，並寫下：「一百多卷VHS錄影帶！紀錄著近九年的超級星期天Super！拜拜！」語氣輕鬆卻讓粉絲心急如焚，齊聲建議「先轉成數位化再決定！」、「別急著丟！這是台灣綜藝的歷史資產！」甚至有人哀嚎「這些是我們的青春回憶啊！」

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