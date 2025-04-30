阮經天紀念媽媽「刺青在身上」 喪母將滿一年：該做的都會做

阮經天擔任「逆境兒少職探培力就業計畫」公益大使。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕阮經天去年5月遭遇喪母之痛，今天（30日）現身提到母親離世快滿一年，他表示該做的都會做，其他不願多談。他將最愛的家人刺在身上，其中就包含母親，他表示，若是未來有意義的東西還會想刺，不過考慮到工作，不會刺在明顯的地方。

阮經天今天（30日）擔任公益大使幫助逆境兒少重返社會，與更生少年關懷協會合作零錢捐，過去也曾經歷過一段叛逆時期的阮經天，「很容易給別人放浪不羈的標籤，一旦有了標籤很難撕下來，縱使他不是這樣。」

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阮經天擔任「逆境兒少職探培力就業計畫」公益大使。（記者胡舜翔攝）

他有感而發：「包含我在內的很多人運氣很好，路途中受到很多人的幫助，我們都曾經有機會會變成跟他們一樣，特別想要跟更生少年關懷協會，在成長路上適時的成為那隻手。」他坦言，幫助過他的人族繁不及備載，像是李烈就是他的貴人之一，都幫助過他、給予他機會。

阮經天稱當初收到公益大使邀約，一口就答應了，他表示每個人都曾經經過渾沌、鬱鬱寡歡的時候，人生絕對不會是一帆風順，不過要抱持著開放、專注且放鬆，每件事情都有其意義，「最終的目的在哪，我們看著辦。」阮經天最近看了Netflix影集《渾沌少年時》，他對片中某些劇情感同身受，也表示如今已經41歲，「憤怒能解決事情嗎，只是解決方式不一樣。」

阮經天擔任「逆境兒少職探培力就業計畫」公益大使。（記者胡舜翔攝）

提及近況，阮經天表示，他主演的影集《沉默的審判》在最近殺青，最近就是待在家玩貓、看看NBA。被問到去年被拍到與長髮妹約會，阮經天強調只是朋友，對方也不是公眾人物，表示：「不能說我身邊出現一個人，你們就幫她冠上名稱，這樣我永遠沒辦法交朋友，就只是關係比較近，兩家人也都認識。」

至於曾經與他合作過《軍中樂園》的鈕承澤，2018年因性侵案入獄，年初假釋出獄。阮經天表示確實有與鈕承澤聯繫，畢竟是師父、老朋友，聯絡沒有問題，「等你們遇到他自己問他」。

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