阿沁揭F.I.R.大換血內幕！自爆「版稅進帳3千萬」是大咖車尾燈

阿沁邀請原子少年小潘（左1）合唱，預告將與BIDO（右1）同台飆歌。（記者潘少棠攝）



〔記者傅茗渝／台北報導〕阿沁走過二十年，用音樂記錄青春、愛與夢想，他今（30）舉辦2025全新巡迴演唱會「記得愛2.0」REMEMBER LOVE 2.0記者發佈會，蠟燭多頭燒的他略顯消瘦，他透露減重至今從88公斤變到71公斤，而問及陳建寧領軍的新版F.I.R.成員大換血，遭大票歌迷追問「他們是誰？」對此，阿沁為師傅緩頰並表示支持。

阿沁今（30）舉辦「記得愛2.0」REMEMBER LOVE 2.0記者發佈會。（記者潘少棠攝）

F.I.R.飛兒樂團在Faye離開團體後，曾找來新主唱「Lydia」韓睿再出發，阿沁則在2024年結束與飛兒樂團20年的合作關係，飛兒樂團僅剩團長陳建寧獨撐，陳建寧隨後代表「飛兒樂團」攜手帶領「武渡羽」主唱小羽、吉他手小武繼續進行演出，未料先前大馬開唱宣傳照一出，卻讓網友看得霧煞煞。

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阿沁樂見F.I.R.以新姿態再現，支持陳建寧延續創團精神。（記者潘少棠攝）

阿沁今被問及此事緩頰：「（陳建寧）老師是自己很有目標的人，他想做的事情擋不住，之前有記者問我的時候我就說會支持，因為每個人都有對音樂風格，粉絲同不同意是一件事情，現在算是3代，我也期待他們會有新的作品。」被問到若開唱強碰怎麼辦？阿沁大方笑說：「OK啊！可以打招呼。」

阿沁進一步提到去年與南拳媽媽合作新曲《記得愛》，與團員Lara聊到南拳媽媽陣容變化的話題。他坦言對團體調整並不排斥，「建寧老師其實是我的師父，他有他自己的夢想要追，也是在延續當年我們F.I.R.剛創團時的精神。我一直都希望他們越來越好，這是我內心最真誠的祝福，不管是他，還是雯婷。」

他也表示與Faye、陳建寧都保持聯絡，像Faye若要上綜藝節目演唱某些歌曲，都會事先詢問他的意見，「我都一秒答應啦，誰想唱都可以，我不會反對，因為每個人詮釋都有不同風味，我都覺得很OK。」阿沁也笑說，不管誰唱，自己都能收到正常的版稅，「只是照計價處理。」他也透露，今年第一季的版稅收入已經突破3千萬元，自謙表示：「跟方文山、林俊傑、周杰倫這些真正的創作巨擘比起來，我只是跟在他們後面的小小車尾燈。」

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