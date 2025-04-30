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娛樂 最新消息

呂秋遠「私生子生母」揭露把妹話術 不願墮胎慘被開除

律師呂秋遠近日爆出私生子風波。（資料照）律師呂秋遠近日爆出私生子風波。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名律師呂秋遠近日爆出私生子風波，對此，他低調承認這是私事，沒必要向社會交代，事隔數日，「黑心律師」楊律師在社群揭露女方故事，詳細交代雙方認識過程，以及不願墮胎而被開除的經過。

相關新聞：律師呂秋遠爆有私生子 同行李怡貞沒批評揭真正立場

當事人林女憶起兩人相識過程，透露自己是英文系出身，後來打算追尋「法律夢」，卻在求職路上屢屢遇上挫折，直到看見崇拜的家事律師呂秋遠開職缺，決定應徵試試看，儘管朋友對她的決定感到擔憂，但她依然選擇加入呂秋遠的事務所。

林女分享許多入職以及跟庭的歷程，包括許多不愉快的事件，例如在法庭外被呂秋遠牽手的尷尬時刻，「他（呂秋遠）身後的手找到了我的手，他繼續講話，不動聲色，一直到三方作鳥獸散進去開庭前，他的手沒有放過」，這也讓她開始質疑，「我能夠甩開網紅律師的手嗎？如果我不接受他，他會不會找機會砍掉實習？或許他不會公報私仇？」然而，她最後選擇妥協。

林女也公開呂秋遠的「把妹10大話術」，將自己塑造成被誤解的人，包括「全世界的人都誤解他」、「很受傷，不敢愛人，無法相信人」、「事務所沒有人忠心」、「如果把事務所交給張，馬上被變成合署」、「他要培養自己的人，才能退休讓中年好秋」、「全台灣女人都只會拿小孩綁架男人，所以絕對不跟任何台灣女人生小孩」、「工作好累，所以要去美國買卵配對做小孩，利用小孩把他拉出這個沒有品質的生活」、「前妻只是家人」、「妳死心塌地跟著我就好」、「以後妳就是我的人」。

楊律師公開與當事女子對話紀錄。（翻攝自臉書）楊律師公開與當事女子對話紀錄。（翻攝自臉書）

此外，楊律師在貼文曬出與林女的對話紀錄，只見女方感嘆，「我實習那年因為不拿掉小孩，就被呂Fire（開除），後面肚子大就找不到工作，領失業給....」，對此，楊律師痛轟，「他不是男人！」林女則說，「是我眼瞎了。」

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