SEVENTOEIGHT赴韓前夕出事了！演出到一半 他雙腳膝蓋磨破皮

〔記者張釔泠／台北報導〕SEVENTOEIGHT日前舉辦首次FAN MEETING，一連兩周於北高兩地共四場的見面會門票秒殺，吸引超過3000位歌迷共襄盛舉；這也是SEVENTOEIGHT赴韓受訓前夕最後一場與粉絲近距離接觸的公開活動；而為了要跟大家留下美好回憶，男孩們紛紛放「大絕」給粉絲「好看」。

SEVENTOEIGHT赴韓受訓前夕首辦FAN MEETING。（天空娛樂提供）

SEVENTOEIGHT精選在選秀時期的比賽夯曲重新演繹，彭义翔露出高強舞力直接來個地板「大風車」，而隊長陳麒文則秒變「財神爺」、「里長」、「醫生」讓粉絲看得津津有味，嘴甜的他還用中、韓、日、台、馬來語說「我愛你」重度撩粉，讓粉絲心花怒放。

請繼續往下閱讀...

此外，SEVENTOEIGHT還突破過往表演框架，首次挑戰主持處男秀及高難度韓文歌BOYNEXTDOOR的《If I Say,I Love You》；主持部分男孩們跨越平常熟悉唱歌跳舞領域，展現比過往更好默契相互抬槓宛如脫口秀，連平常被大家公認「偶包」最重的陳柏佑都卯足全力，而呆萌的王學駿更放開「身心」搞笑展現反差萌，在尬舞環節時更因為太投入把雙腳膝蓋磨破皮，他笑說：「因為當下的氣氛實在太開心，我太興奮了就忘記膝蓋受傷！」

SEVENTOEIGHT赴韓受訓前夕首辦FAN MEETING。（天空娛樂提供）

為了應付四場見面會，SEVENTOEIGHT全體腎上腺素爆發「開外掛」，提早一個月準備，一週六天每天從早到晚超過十小時操演，演出前一天練到半夜，只睡兩個半小時後從早上五點半開始應戰，一天兩場演出中間時，每個團員彷彿氣力全被抽乾，只能猛灌能量飲料跟咖啡提神。

他們還大搞「自虐」，在練舞時全程「開暖氣」練習，隊長陳麒文笑說：「真正感受到在汗蒸幕裡面跳舞的感覺，真的是體能及耐力極限大考驗，算是去韓國受訓前的暖身魔鬼練習！」而王學駿則苦笑說有燃燒脂肪的意外收穫，「可以把身體熱開、還可以 減肥兼流汗排毒，一舉兩得！」

SEVENTOEIGHT赴韓受訓前夕首辦FAN MEETING。（天空娛樂提供）

SEVENTOEIGHT即將赴韓國受訓，每位成員皆戰戰兢兢地把身心狀態調整到最佳狀態去接受「進階版」特訓，隊長陳麒文每天下午上兩小時的韓文課，「我們被規定只要開始上課我們都要用韓文來對話，我覺得在短時間學習這樣非常有用，聽力也進步很多！」SEVENTOEIGHT期許自己在去韓國受訓後能在各方面都能LEVEL UP，「忙內」D’om帝翁更希望自己「身高」能再上層樓。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法