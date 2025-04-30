71歲無花和尚擺攤討生活 「港台巨星」海報成活招牌

「無花和尚」關聰在台北中山北路街頭擺攤，昔日帥氣依舊（紅圈處）。（翻攝自threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕71歲資深港星關聰曾在經典港劇《楚留香》飾演「無花和尚」一角走紅台港，2020年疫情爆發後不久，被媒體報導隱身在台北市街頭做小生意，當時他受訪時淡淡表示：「做人就是要放下，放下就自然了。」

近日關聰也被目擊在台北市熱鬧繁華中山北路馬偕醫院對面騎樓擺攤，當天目擊者沒驚動他，只見關聰坐在擺攤椅子上翹二郎腿，專注滑手機看螢幕，攤位賣自創干貝醬，旁邊掛著飾演無花和尚寫有「港台巨星（關聰）」海報，現場觀察，路過民眾大多都會停下腳步多看一眼。

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關聰街頭擺攤，攤位旁掛著「港台巨星（關聰）」海報。（翻攝自threads）

據調查，關聰是在1983年自香港來台發展，並在1996年退出娛樂圈從商，這幾年在網路銷售XO醬，疫情爆發後才走上街頭叫賣兼宣傳。

關聰曾在經典港劇《楚留香》飾演「無花和尚」走紅。（翻攝自微博）

關聰在疫情時受訪透露一天擺攤4小時，最高紀錄每日能進帳1萬多元，靠著口碑相傳，一個月銷售額曾衝破20萬元；他至今未婚，這一生僅有一位交往多年紅粉知己，自嘲人生只要有伴，即可快快樂樂過一生。

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