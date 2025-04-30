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娛樂 最新消息

自拍等於抗議？百萬網紅「天安門抗議」 網酸：比較像觀光客

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨和民眾黨26日號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」，對此，總統賴清德回應，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門。豈料，YouTube頻道擁有超過600萬訂閱的網紅葉式特工昨（29日）在社群曬出天安門前的自拍照，直呼「抗議司法不公」，引起熱議。

網紅葉式特工到天安門前自拍。（翻攝自臉書）網紅葉式特工到天安門前自拍。（翻攝自臉書）

葉式特工昨天在臉書PO出多張照片表示，「抗議司法不公，謝謝賴清德」，只見他在天安門前握拳自拍，背後還有毛澤東的肖像及標語。貼文一出，立刻掀起討論，吸引大批網友朝聖狂酸，「自拍等於抗議？」、「謝謝你證明給小草看，去到那邊只能拍大頭照，無法喊口號抗議獨裁，只有在凱達格蘭大道才能開心罵政府」、「哇好厲害看起來是一個觀光客耶！」不過，也有網友大讚他的作為，「真的帶種」、「哥太帥了」、「說幹就幹，我只服葉式特工！」

事實上，葉式特工曾經創造多部觀看數破億的影片，主要拍攝題材為動漫、遊戲相關話題，目前他的YT訂閱數高居台灣第2名，原因就在於該頻道許多訂閱者來自海外，展現出國際性。

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