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KAI退伍回歸變「超強工作狂」！喊話台粉：再也不分開

KAI退伍後回歸，7月來台開唱。（SM Entertainment提供）KAI退伍後回歸，7月來台開唱。（SM Entertainment提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕韓國人氣男團EXO成員KAI退伍後，時隔兩個月攜新專輯《Wait On Me》回歸歌壇，表示覺得現在工作變得更加有趣，這期間一刻都沒休息過，「過程讓我領悟了我更加喜歡跳舞和唱歌、也更能享受其中」。

為應付馬不停蹄的行程，KAI維持早睡早起的習慣，透露無論如何都要在9點前起床等，在各方面努力著，此外也有好好吃保健食品；隨後嘴甜稱，「雖然偶爾也會有狀態不好的時候，只要想到要見到大家，比起辛苦反而更開心。」

KAI退伍後回歸，7月來台開唱。（SM Entertainment提供）KAI退伍後回歸，7月來台開唱。（SM Entertainment提供）

時隔近兩年發行的第4張迷你專輯，KAI表示主打歌《Wait On Me》MV拍了兩天，因為舞蹈集中在一天的原因，所以那天連最後一絲的體力都耗盡了，雖然很累，但帥氣地結束了拍攝，很有趣。

MV畫面中，有一幕是在走道上和舞者們一起邊前進邊跳舞的部分，這部分也是至今未見過的編排，所以覺得既神奇又有趣，另外是中間導演突然要求隨便選首歌來跳free style舞蹈，「因為很久沒跳，覺得很難，但很有意思。」

KAI退伍後回歸，7月來台開唱。（SM Entertainment提供）KAI退伍後回歸，7月來台開唱。（SM Entertainment提供）

由於主打歌有「等待」之意，KAI笑說，「我算是擅長等待的，不管是外送食物、和朋友約會或等待回覆都是。」話鋒一轉，嘴甜稱「但是要和大家見面，還要兩個月真的等得很難熬，各位，真的很想你們。」

7月即將來台開唱的KAI表示喜歡吃美食，很期待餃子或擔擔麵，「聽說夜市很特別，想親自去體驗看看。」還說會認真準備專屬於KAI的強烈表演，請多多期待。

訪問尾端，KAI甜蜜說，「時隔兩年，我回到了大家的身邊了，這次再也不會分開了，非常非常想念大家」，喊話「台灣演唱會上要一起創造難忘的回憶，我愛你們。」

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